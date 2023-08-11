洛阳学子当选河南省“新时代好少年”

昨日，记者从市文明办获悉，2023年度河南省“新时代好少年”先进事迹发布活动近日举行，现场共发布26名“新时代好少年”先进事迹，我市学子周玉洋名列其中。

昨日，记者从市文明办获悉，2023年度河南省“新时代好少年”先进事迹发布活动近日举行，现场共发布26名“新时代好少年”先进事迹，我市学子周玉洋名列其中。

周玉洋今年16岁，是市第十一高级中学二年级四班的学生。她从小热衷参与各类公益活动。从2016年至2020年，她平均每年参加10次公益演出及志愿服务活动。即便进入中学阶段，学习任务繁重，她也会抽出时间积极参与学校组织的义务植树、结对帮扶、进社区公益演出等志愿服务。在学习方面，她的成绩一直名列前茅。

近年来，我市持续深入开展“新时代好少年”学习宣传活动，构建市、县(区)、校三级联动选树体系，多角度挖掘、全方位展示好少年典型事迹和成长故事，为广大未成年人树立了可信可亲可学的身边榜样。截至目前，我市已累计拥有河南省“新时代好少年”6名、洛阳市“新时代好少年”90名。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 董玉婕)