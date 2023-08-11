创新提速！中国一拖研发“超级大脑”让更多拖拉机变“聪明”

近日，首批100台不同型号的东方红拖拉机在中国一拖大拖公司陆续下线，并被接连运送至全国各地，即将在今年的秋收中大显身手。

近日，首批100台不同型号的东方红拖拉机在中国一拖大拖公司陆续下线，并被接连运送至全国各地，即将在今年的秋收中大显身手。

虽外观看上去与普通产品没什么不同，但头顶增设的“小白盒”和驾驶舱内的显示屏，还是暴露了这批产品的非凡身份。通过搭载东方红智能拖拉机2.0系统，100台普通拖拉机有了“超级大脑”，能够完成各种智能化操作，简而言之——变“聪明”了。

“顶配版”高端技术首次全面下放

作为智慧农业发展的重要推动力，高端智能农机装备是农业现代化的重要标志和产业发展热点。

对于具备产业基础优势的洛阳来说，智能拖拉机并非新鲜事物：有造型别致的国内首款无驾驶室电动拖拉机“超级拖拉机I号”、有亮相“奋进新时代”主题成就展的东方红LF2204，有实现轮毂电机在我国农机领域首次应用的ET504-W……

与这些“前辈”相比，仅仅是搭载东方红智能拖拉机2.0系统的产品乍一看不算亮眼，却更具实际意义——

智能拖拉机对配置要求较高，此前落地的国产智能拖拉机，有的应用了动力换挡技术，有的搭载了轮边电机，对标的是动辄百万元级别的国际农机最先进梯队，其造价高昂，属于农机智能化升级中的“顶配版”。

而此次应用的智能系统，主要面向我国当前主流拖拉机机型进行“广撒网”升级，使其从“普通机”变成“智能机”，面向的是主流市场，覆盖面更为广阔。

“通过该系统应用，我们将已在各项高端顶尖机型上得到充分验证的系列技术首次全面下放，让市场上常见的普通拖拉机用上‘智能大脑’，使得更多用户能够充分享受农机现代化带来的便利。”中国一拖大拖公司产品研发部副部长王光波表示。