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提醒！洛阳部分车管业务9月6日暂停办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2023.09.04 17:40

　　今日，“洛阳交警”官微发布消息称，由于电路配网改造，9月6日(7:00-23:00)当天位于洛龙区开元大道25号的洛阳市公安局交警支队车辆管理所车管业务将无法办理(市区车管一分所、二分所可以正常办理小型汽车查验类业务及其他车辆业务)，交警支队一至八大队车管中队及各县区车管所机动车登记查验业务也将无法办理。

　　请广大车主朋友合理安排办理车管业务时间，由此给您带来不便敬请谅解。⑥
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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