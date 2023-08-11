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洛阳职业技术学院二期项目加紧推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.04 17:40

　　9月4日，在位于伊滨区的洛阳职业技术学院二期项目建设现场，工人正加紧施工。

　　该项目东至柿园街、北至兰台路、南至科技大道、西至一期二期项目边界，建设用地550亩，整体建筑风格为汉魏风格，建设教学楼、实训楼、宿舍楼、餐厅、操场等，目前，该项目已有两栋楼封顶。预计年底完成全部主体工程，明年6月底交付室内外全部工程。届时高新校区、西工校区和瀍河校区都会搬至新校区，形成在校师生2万余人规模。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 张旭辉 摄）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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