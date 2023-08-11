洛阳公交集团拟开通家校定制专线 满足学生出行需求

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：由于高中外迁，市三高迁到周山大道香叶路口，但附近公交线路较少，孩子们上下学不方便。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：由于高中外迁，市三高迁到周山大道香叶路口，但附近公交线路较少，孩子们上下学不方便。目前22路公交终点站是周山大道邙岭大道口，能否延长一站方便学生乘坐？

洛阳市公交集团回复：为保障外迁高中学生出行便利，洛阳公交集团经与洛阳市教育局及校方沟通协调，按照自愿报名乘坐的原则，拟开通家校定制专线，根据专线距离按公里成本核定乘车费用，一人一座，一线一策，一站式到达，具体情况可向所在学校咨询了解。

届时，根据学校周边现有公交线路情况，按学生离校和返校时间，适时延伸部分公交线路班次的方式满足学生出行需求。

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