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产业添“绿”！洛阳石化特黑产品获评“中国绿色产品”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.04 11:01

　　3日，记者从中国石化洛阳石化分公司获悉，该企业生产的原位聚合特黑涤纶短纤维产品日前通过中纺标检验认证股份有限公司认证，成功获得“中国绿色产品”称号。

　　绿色产品，是指在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害小、资源能源消耗少、品质高的产品。此次成功获评的原位聚合特黑涤纶短纤维产品，与白色的常规聚酯纤维产品相比，呈现“黑又亮”外观，其后续加工可省去染色工序，从而减少大量废水和二氧化碳排放，可从源头上有效解决传统印染行业面临的高能耗、高水耗和高COD排放等突出问题。

　　该产品色牢度高、色泽均匀、综合使用成本低，且具备优异的抗菌性能。由于采用了特殊的加工工艺并添加了功能助剂，其对大肠杆菌等菌种的抑菌率超过92%，可广泛应用于产业用、服用和家用纺织品制造，目前主要在汽车内饰、户外用品等产品中用量较大，市场前景广阔。

　　作为认证机构代表国家进行的产品绿色发展水平认证，中国绿色产品认证不仅要对产品的环保性能进行详细测评，还特别重视企业对产品的全生命周期管理。

　　“通过绿色产品认证，使得产品有了打开高端市场大门的‘通行证’，这是对企业绿色生产水平的认可，更是对我们坚持可持续发展方向的高度肯定。”洛阳石化技术质量部质量管理主管孟庆涛表示。

　　后续洛阳石化将在生产的原位聚合特黑涤纶短纤维产品上使用相关标识，进一步增强企业的知名度和美誉度，同时继续扎实推进清洁生产、节能减排等工作，着力提升绿色发展能力，奋力打造黄河流域绿色发展标杆企业。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 饶燕 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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