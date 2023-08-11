伊滨区直播电商“开学第一课”开讲

正值秋季开学季，近日，伊滨区企业电商知识培训“开学第一课”在庞村镇政府会议中心开讲。

正值秋季开学季，近日，伊滨区企业电商知识培训“开学第一课”在庞村镇政府会议中心开讲。

报名是踊跃的。一听说是电商培训，各社区想学习电商知识的群众十分积极，一下就报了50多人，既有积极向电商转型的企业家，又有在家准备开展相关业务的居民。原定的会议室很快盛不下了，及时更换了地点。

主讲人是高端的。首场主讲人魏宇飞是庞村镇人，自己从零开始做电商，目前在各个电商平台经营多家店铺，通过邀请国内头部网红直播带货，单场销量超过百万元，整体年销售额突破亿元，曾获得淘宝年度商业办公单店销售额行业TOP1、天猫企业服务超级影响力奖等荣誉。

金句是频出的。“如何从单纯制造钢制家具的‘钢铁直男’到电商‘老司机’”“蓝海一直存在，要做比别人赚钱的产品”……培训期间，主讲人频频爆出金句，干货满满，不时赢得现场阵阵掌声。

交流是积极的。“想在网上通过直播卖自家酿造纯粮食酒，不知道怎么营销”“不清楚如何在网上吸引流量”“后续围绕产品还能怎么提升”……在交流环节，一个个问题被接连抛出，又被悉数解答。

“很多困惑已久的难题都明白了，感觉豁然开朗！”正准备通过电商创业的寇店镇居民段红梅高兴地说。

近年，随着行业规模迅速扩张，以直播电商为代表的电商模式已进入“赛道拐点”，吸引了大量关注和商机。“我们此次开课，也是受到‘网红直播第一村’义乌北下朱村启发，打算通过常态化开展公益课堂，在当地播下更多电商的种子。”活动主办方伊滨区商务局相关负责人表示。

根据谋划，后续该区还将举办公益性质的系列电商课程培训，邀请更多具有实战经验的优秀本土电商从业者参与，通过电商赋能，进一步发挥当地钢制家具等产业优势，力争推动更多企业成功转型，从“行业跟跑”升级为“行业领跑”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张若含）