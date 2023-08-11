栾川县庙子镇老张村：猕猴桃园养土鸡 “啄”开乡村致富门

藤上结密果，藤下闻鸡鸣。昨日，在栾川县庙子镇老张村一处猕猴桃园内，一只只土鸡、鸽子正在悠闲觅食，园内一片热闹景象。

藤上结密果，藤下闻鸡鸣。昨日，在栾川县庙子镇老张村一处猕猴桃园内，一只只土鸡、鸽子正在悠闲觅食，园内一片热闹景象。

“这里原是一片荒山，2019年被我租了下来。”在成片的猕猴桃藤下，猕猴桃园负责人杜从奇打开了话匣子。他说，在庙子镇政府和老张村村民的支持下，自己种植的猕猴桃于2022年秋季初次挂果，实现了丰收。

猕猴桃开始挂果后，长势会一年比一年好。杜从奇开始思考：如何利用现有的土地实现多渠道增收？搜集资料后，林下养殖引起了他的兴趣。

通过了解，他发现，如果在林下散养土鸡，土鸡可以啄食杂草，长成后可以售卖，产生的粪便又是林子的天然肥料，可谓一举多得。他虽然没有林子，但是有猕猴桃藤，可以搞“藤下养殖”。说干就干，今年春天，他在50余亩猕猴桃园内投放土鸡2000余只、鸽子300余只、山野鸡500余只。

“今年春天雨水不多时，杂草不是很旺盛，土鸡就可以啄食干净，完全不需要人工除草。”很快，杜从奇就发现了“藤下养殖”的好处。他没有就此止步，林下阴凉，土鸡、鸽子的活动空间大，不仅可以吃虫子、杂草，还可以吃掉落的果子。这样饲养的动物不但肉好吃，还更有营养。这么好的土鸡、鸽子要是能现挑、现宰、现吃，一定会大受游客欢迎。

庙子镇文旅资源颇为丰富，为方便游客游玩，各村开设了不少农家乐，猕猴桃园边上就有一家。游客们不仅可以进入猕猴桃园挑选土鸡、鸽子，还能在等待做菜的间隙采摘猕猴桃。“一只土鸡大概四五斤，够五六个人吃，150元一只，比较划算，吸引了不少游客。”杜从奇说。种、养、游充分融合，老张村由此构建了一条绿色循环的“生态链”，走出了一条新的致富路。

种植、养殖、游玩“三产”合一，家门口的荒山一地多用，也帮助不少村民实现家门口就业。园区管理、除草、清洁、猕猴桃修剪打顶等工作，成为村民增收新途径。

老张村党支部书记张俊立介绍，通过猕猴桃“藤下养殖”、运输车队等项目，村集体经济可为群众分红60余万元，户均分红2000元至3000元，极大提升了村民获得感、幸福感和满意度。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 杨强伟）