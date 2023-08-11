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古堰画乡的“两山”答卷（乡村振兴他山石）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.04 08:56

民宿集群沿江布局

　　“如黛群山纵横交错，八百里瓯江川流不息”。浙江省丽水市，秀丽的瓯江山水之间，静卧着一座美丽小镇——古堰画乡。

　　脚下是古朴的石板路，身边是潺潺的瓯江水，青砖黛瓦、山峦如画。一间间民宿、画室、咖啡厅、文创商店，勾勒出诗意栖居的美好生活。

　　“这里孕育了中国的‘巴比松画派’，会聚了五湖四海的艺术家在此创作，也吸引了天南海北的游客到此品味画里山乡。”古堰画乡旅游运营相关负责人说。巴比松是法国巴黎南郊的一个村落，于19世纪诞生了“面向自然、对景写生”的巴比松画派。这些年，无数画家被古堰画乡的山水风光吸引，走进村庄，支起画架，写生创作，为当地播下艺术的种子。

　　古堰画乡入口处，一棵千年大樟树葱郁葳蕤。古树掩映下，“隐居画乡”民宿古朴悠然。以“拾穗”命名的早餐咖啡区、以“光的力量”命名的书吧区，均取自法国巴比松派画家让·弗朗索瓦·米勒的代表作，流露出文艺范儿十足的生活情调，恰如其分地契合了当下年轻人的审美观。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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