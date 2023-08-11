洛阳市十六届人大常委会第11次主任（扩大）会议召开

日前，市人大常委会主任李保国主持召开市十六届人大常委会第11次主任(扩大)会议。

日前，市人大常委会主任李保国主持召开市十六届人大常委会第11次主任(扩大)会议。

会议传达学习全市党纪教育警示大会精神，听取《洛阳市特色餐饮发展促进条例(草案)》的说明、《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例(草案)》审议修改情况的汇报，市政府关于洛阳市洛阳牡丹保护与发展工作情况的报告、洛阳市2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况等相关财政工作报告，听取了市教育局等建议承办单位关于市十六届人大一次会议代表批评、意见和建议办理情况的报告，以及人事任免事项等，决定将上述议题提请市十六届人大常委会第五次会议审议。

会议听取洛阳牡丹保护与发展工作专题询问筹备情况汇报、《关于开展“人大代表走洛阳”主题活动的工作办法》起草说明、关于确定全市优化营商环境工作评议单位的说明等事项。

李保国强调，要始终坚持党对人大工作的全面领导，认真落实市委“三个统一”要求，深化以案明纪、以案示警、以案促改，切实以加强党的政治建设统领新时代人大工作。要坚持“小切口”科学立法，深入挖掘研究洛阳地理标志性特色产品、产业和“文化符号”等，推动洛阳知名品牌保护传承和创新发展。要立足人大职能职责，以高质效、常态化执法检查和联动监督持续推进各项工作落地落细落实。要常态化组织推进好“人大代表走洛阳”主题活动，推动人大代表依法履职，切实解决群众“急难愁盼”，形成全过程人民民主的洛阳生动实践。要依法发挥人大“监督的再监督”作用，对政府相关部门工作开展情况依法进行监督，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献人大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮)