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洛阳新增一个省级文化和旅游研究基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.04 08:54

　　日前，省文化和旅游厅公布了河南省文化和旅游研究基地名单，洛阳师范学院名列其中。

　　河南省文化和旅游研究基地是为深入推进文化旅游融合发展战略，加快塑造“行走河南·读懂中国”品牌，推动文化旅游高质量发展，为我省文化和旅游工作提供高质量决策咨询服务和智力支持而专门设立的。

　　据悉，经自主申请、专家评审、河南省文化和旅游厅审核研究，最终确定在7家单位设立河南省文化和旅游研究基地。

　　这7家单位分别为

　　郑州大学 河南大学 河南财经政法大学

　　河南省科学院地理研究所 洛阳师范学院

　　郑州西亚斯学院 河南省文化产业协会

　　下一步，这些单位将结合新时代文化和旅游高质量发展的新任务新要求，聚焦行业发展需要及重点难点痛点问题，统筹好研究力量，开展有针对性的系统研究，积极为河南文旅产业发展提供有力支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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