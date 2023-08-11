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徐衣显与西藏自治区藏青工业园区管委会主任张国宏举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.04 08:45

　　2日上午，市长徐衣显与来洛考察交流的西藏自治区藏青工业园区管委会主任张国宏举行工作会谈，双方围绕产业合作、园区建设、开发区发展等深入交流对接，形成合作共识。

　　徐衣显对来自雪域高原的张国宏一行表示敬意和欢迎。他表示，洛阳历史文化厚重、产业基础坚实、创新资源富集，全市上下正以发展风口产业为主线，以新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备等优势产业链为重点，全面实施产业发展“136”工作举措，加快建设现代化产业体系。近年来，洛阳市认真贯彻中央精神和省委省政府部署要求，落实“整合、扩区、调规、改制”要求，深化开发区“三化三制”改革，推动开发区高质量发展取得新突破。藏青工业园区地理位置独特、资源禀赋优越、政策优势突出，是国家战略安全基地、战略物资储备基地、新能源接续基地，被誉为“荒芜上崛起的生态城”，承担着国家重大责任，肩负着国家光荣使命，具有极为重要的战略意义。洛阳与藏青工业园区在无人工厂、环境处理、园中园建设、矿产资源开发、地热资源利用、锂产业链构建、绿电交易及金融产品等诸多方面都具有广阔的合作空间。希望双方进一步深化交流沟通，组建工作专班，发挥洛阳产业体系、技术创新、市场空间、营商环境等综合优势，用好藏青工业园区金融、税收、能源、要素等政策叠加优势，加强项目对接、政策衔接、产业链接，探索区域合作协同发展新路径。

　　张国宏介绍了藏青工业园区的建设背景、产业布局、经济运行等情况，对洛阳在开发区建设、产业链构建、资源深加工等方面取得的成效给予高度评价。他表示，将以此次考察为契机，认真学习借鉴洛阳的好经验、好做法，抢抓产业风口机遇，务实推动更多合作项目落地，在促进各民族交往交流交融中加快现代化建设步伐，铸牢中华民族共同体意识。

　　在洛期间，藏青工业园区考察团还到中铝洛铜、中航光电基础器件产业园、中州时代新能源生产基地、孟津区先进制造业开发区、中石化洛阳分公司等地，考察产业转型升级、开发区改革发展等工作。

　　藏青工业园区管委会副主任、藏青工业园投资股份有限公司董事长胡彦昌，副市长李新红等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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