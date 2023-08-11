告别晴热，洛阳本周以多云天气为主

洛阳今日晴天间多云，气温20℃～32℃。 刚过去的双休日天气不错，天高云淡，只是紫外线强度很强。未来一周，我市将以多云天气为主。 昨日，河南省气候中心发布9月气候预测公报，在对气候趋势预测时提到，全省本月降水量大部偏少，其中豫西偏少二至三成。全省本月平均气温大部偏高1℃～2℃，其中豫西平均气温19.5℃～21.5℃。 河南省气候中心提示，预计9月降水整体偏少，气温偏高，森林火险等级偏高，需做好预警和防火工作。9月降水前少后多，需关注后期降水偏多可能对农业生产带来的不利影响。 来看洛阳本周的天气情况。洛阳市气象局根据最新气象资料分析，本周前期我市受高空偏西气流及弱冷空气扩散影响，以多云天气为主，周末受短波槽影响，云系增多，将有一次降水过程。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，气温20℃～32℃。 明日：多云到阴天，局地有短时阵雨，偏东风3级～4级，气温21℃～30℃。 9月6日(周三)：阴天到多云，偏东风3级～4级，气温20℃～30℃。 9月7日(周四)：多云间晴天，气温22℃～31℃。 9月8日(周五)：多云间晴天，气温23℃～32℃。 9月9日(周六)：多云到阴天，气温23℃～31℃。 9月10日(周日)：阴天转小雨，气温23℃～29℃。 (洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)