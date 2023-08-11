塞尔维亚小伙儿在洛无偿献血

“帮助别人的感觉是人生中最好的感觉！”2日上午，34岁的塞尔维亚小伙儿米洛斯来到市中心血站纱南献血屋，捐献400毫升全血。截至目前，米洛斯已有10多次献血经历。

无偿献血的塞尔维亚小伙儿米洛斯(市中心血站供图)

“帮助别人的感觉是人生中最好的感觉！”2日上午，34岁的塞尔维亚小伙儿米洛斯来到市中心血站纱南献血屋，捐献400毫升全血。截至目前，米洛斯已有10多次献血经历。

米洛斯曾是一名篮球运动员，在瑞典和奥地利等国家打球。2017年，他从塞尔维亚来到中国，在广东惠州生活了4年多。

“我时常想我应该做什么，去哪里旅行，看一些新的东西。在我的朋友中，有些人的梦想是去美国，我的梦想是来中国。”米洛斯说，他在中国旅行，欣赏美景，学习汉语。两年前，他来到洛阳，在熊猫篮球俱乐部担任教练，“俱乐部给我提供很好的机会，让我把自己掌握的篮球知识和经验传授给这里的学生”。

谈起无偿献血的经历，米洛斯说，这并非他首次无偿献血。“我在塞尔维亚参加过10次献血，这次是我在中国的第3次无偿献血，也是在洛阳的第2次无偿献血。”他说，他想帮助那些可能需要帮助的人。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李琳 李冬)