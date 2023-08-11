“洛阳才女”邓雅文邀请游客对诗

“黄河远上白云间，下句是什么？”……2日晚，“洛阳才女”邓雅文身着汉服现身洛邑古城，向游客发起对诗挑战，掀起一阵“汉服＋诗词”热潮。

右为邓雅文

“黄河远上白云间，下句是什么？”……2日晚，“洛阳才女”邓雅文身着汉服现身洛邑古城，向游客发起对诗挑战，掀起一阵“汉服＋诗词”热潮。

随着欢快的河洛大鼓鼓点，一位位同样身着汉服的挑战者陆续登场。他们中，有六七岁的“西域公主”，也有文雅含蓄的“才子佳人”，还有气质不俗的“皇亲贵族”。邓雅文出上句，游客答下句，答对者可获赠现场书写的精美诗词书帖一份。答错了也没关系，邓雅文会适当降低难度，再给参与者一次机会。

现场气氛热烈，众多游客沉浸其中，共同开启一场穿越时空、梦里隋唐的古城文化盛会。本次活动由老城区文化旅游产业发展服务中心发起，旨在引领穿汉服、吟古诗新潮流，激发游客对传统文化的热爱。

“穿上汉服跟大家对诗，我觉得是一件很有意义的事情。”在对诗挑战现场，邓雅文说，汉服、诗词都是传统文化的载体，前来挑战的大朋友、小朋友都“诗词功夫了得”，这说明传统文化正被越来越多人喜欢，也希望通过这样的形式让更多人了解洛阳悠久的历史文化，感受传统文化的魅力。

再过几天，邓雅文就要前往华东师范大学开启大学生活。高考644分的她顺利考上向往已久的汉语言文学专业，将继续深入学习、传播中华优秀传统文化。2019年，年仅13岁的邓雅文参加了《中国诗词大会》第四季，一路过关斩将，成为第四季唯一的一位四期擂主，也让全国观众认识了这位“腹有诗书气自华”的“洛阳才女”。

对于即将开始的大学生活，邓雅文充满期待：“古诗词蕴藏巨大的精神力量，希望能通过未来的学习，打通古典文化多种方式、多种渠道的社会传播路径，为坚定文化自信、弘扬传统文化贡献一己之力。”（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 石智卫 王培 文/图）