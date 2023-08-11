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唐代穿搭刮起异域风（走近时裳·武则天 感受服章之美）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.04 08:34

复原的胡人服装(洛阳博物馆供图)

　　在洛阳博物馆二楼“时裳·武则天”汉服展中，一套充满异域风情的“洋装”吸引不少游客驻足。

　　唐朝作为中国历史上最国际化的朝代，其开放和富庶吸引着各方来客，其中就包括身份各异的西域人士。他们的相貌特征多为“深目高鼻，多须髯”，体貌、语言和服饰与唐朝本土汉人迥然不同，被汉人统称为“胡人”，又有“胡商”“胡儿”“蕃客”等称呼。他们将自己国家的文化带到唐朝，唐朝开放包容、兼收并蓄，吸收了不少西域文化。此次汉服展中的“洋装”，便是胡汉融合的产物。

　　这套国际化服装，复原自洛阳博物馆一楼大河文明展第三展厅的一件胡人俑着装。这件胡人俑保存完好，面部细节清晰，高鼻深目且有些明显的络腮胡须。在着装上，胡人俑头戴高高尖顶胡帽，身着翻领窄袖外衣，腰间束带，下身着裤，脚套皮靴，双腿并立站在方形小台上，整体看起来昂首挺胸，仪态挺拔，好似远道而来的客人在赞叹大唐的繁盛。

胡人俑

　　复原的这套“洋装”，服装内搭为白色圆领衫，外衣为绿色翻领袍，领子上的花纹为西域风格的天马纹，绿色袍子上则为宝相花纹，给人一种中西合璧的感觉。值得一提的是这件尖顶胡帽，在土生土长的唐代百姓穿搭中，男子喜爱戴幞头。(详见>>>在唐代，外套披着穿更时髦)因此，除了面貌，头饰的差异也可以很好区别胡人与汉人。

　　当然，唐朝本土汉人并不是只戴幞头。开放包容的他们将西域文化也融合进头饰中，发展出了另一种帽子——浑脱帽。浑脱帽为平顶，虽不似胡帽尖顶，但其帽顶整体较高，且帽檐翻折向下，左右两侧刚好可以遮住双耳，起到防风保暖的作用。此款帽子不仅男子戴，唐代女子也可以戴。在尖顶胡帽套装的同一展柜中，您也可以看到浑脱帽的展示，并且这一套复原为女着男装。由此可见，在武则天执政的武周时期，女子穿搭十分自由、大胆。

　　您还想了解唐代其他时期的穿搭，可以持续关注本网报道。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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