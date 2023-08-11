开通定制公交 方便师生出行

开学季到来，市公交集团提前与市教育局及洛五高、洛三高、洛二高、实验高中、洛八高、师院附中、洛外等外迁高中对接，合理规划，迅速开通定制公交线路18条、教师通勤专线3条、校内摆渡车线路1条。
开学季到来，市公交集团提前与市教育局及洛五高、洛三高、洛二高、实验高中、洛八高、师院附中、洛外等外迁高中对接，合理规划，迅速开通定制公交线路18条、教师通勤专线3条、校内摆渡车线路1条。
开学季到来，市公交集团提前与市教育局及洛五高、洛三高、洛二高、实验高中、洛八高、师院附中、洛外等外迁高中对接，合理规划，迅速开通定制公交线路18条、教师通勤专线3条、校内摆渡车线路1条。同时，该集团还将加密常规公交班次，让师生出行更加便捷。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 张海超 王斐)
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