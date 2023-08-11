洛阳地铁进入“开学模式” 保障学子出行顺畅

2日、3日，我市一些高校学生集中报到，洛阳地铁在多个车站推出帮运行李、送水等服务，助莘莘学子便捷、平安到校。 2日、3日，我市一些高校学生集中报到，洛阳地铁在多个车站推出帮运行李、送水等服务，助莘莘学子便捷、平安到校。 针对学生行李多、不熟悉环境的情况，洛阳地铁在洛阳火车站、龙门高铁站等站内外设置服务点，提供推车、藿香正气水、雨伞等便民服务物品，为初来乍到的学子及家长提供帮运、打包行李，乘车引导等一站式暖心服务。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 闵雪 武述乐 摄影报道）