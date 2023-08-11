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小县令成了老财神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2023.09.04 08:56
清代木雕财神像 （洛阳民俗博物馆藏）

　　人有来处，神有本尊。洛阳民俗博物馆收藏了许多木雕财神像，武财神关公和赵公明辨识度很高：红脸长髯持大刀的是关羽，黑面持鞭跨黑虎的是赵公明。

　　有些财神就没那么好认了。比如锦衣玉带、白白胖胖，一手捧着金元宝、一手拿着玉如意(或上写“招财进宝”的卷轴)的这位财神爷，你说他的本尊是谁？

　　此乃文财神财帛星君，又称“增福相公”“增福财神”。在民间，他的形象通常和福、禄、寿三星及喜神同时出现，合为福、禄、寿、喜、财。

　　传说，财帛星君的头衔全称是“都天致富财帛星君”，其本尊是北魏时期的一个小县令，名叫李诡祖。

　　北魏孝文帝迁都洛阳后，李诡祖曾被朝廷任命为曲梁县令。他在任时清正廉洁，一心为民，办了不少实事、好事。小县令的俸禄不多，李诡祖生活简朴，对别人却慷慨大方，经常把省吃俭用攒下来的钱财捐给穷人，还想方设法帮助大伙儿发家致富。这样的父母官自然深受百姓爱戴。

　　李诡祖去世后，人们专门立祠堂、建庙宇纪念他。后来，李诡祖的形象逐渐被神化，唐代帝王封其为“财帛星君”。在汉族民间传说中，他是天上的太白金星下凡转世。

　　太白金星亦称太白星君，是玉皇大帝的特使，负责传达天庭的命令。在《西游记》里，这位老神仙慈眉善目、和蔼可亲，玉帝派天兵天将攻打花果山，他为孙悟空求情；唐僧师徒去西天取经，他多次暗中施以援手——插句题外话，唐僧的历史原型是唐代洛阳高僧玄奘，本名陈祎。玄奘故里在偃师缑氏。

　　或许是因为李诡祖性情宽厚、乐善好施，人们把他与太白金星扯在了一起，关于他的传说也越来越玄乎。相传，李诡祖白天在人间为官，掌管百姓财运；晚上在阴间办公，掌管阴曹地府诸位高官的财运。他随身携带的卷轴和金元宝能发出金光，除妖辟邪，招财纳福。

　　李诡祖怕是想不到，他这个小县令，后来竟成了世人供奉的财神爷。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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