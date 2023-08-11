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洛阳考生请注意！成人高考9月6日至12日网上报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.04 08:28

　　近日，省教育考试院发布通知，我省2023年成人高考将于10月21日、22日举行，符合条件的考生可于9月6日至12日在网上报名。

　　●招生对象

　　国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。

　　●报名安排

　　考生报名分网上报名、网上审核、网上缴费3个阶段。考生先通过省教育考试院网站(www.haeea.cn)，登录“河南省成人高校招生考生服务平台”，了解招生政策等信息，阅读并签订河南省2023年成人高校招生考生承诺书。

　　9月6日8时至12日18时进行网上报名。考生可按上述平台系统提示要求，准确填写本人基本信息，选择报考层次、学校、科类、专业、信息审核确认点(选本人户籍或河南省居住证所在地招生考试机构的信息审核确认点)。考生完成基本信息填报后，关注河南省教育考试院微信公众号，按系统提示上传相关证明材料的原件图片信息。

　　9月7日8时至14日18时，招生考试机构对辖区内考生报考信息进行网上审核，考生需及时登录上述平台查询审核结果。审核通过的考生，须于9月15日18时前进行网上缴费。

　　考生一般应在户口所在地报名并参加考试，确需在工作或居住所在地持异地身份证报名的，须提供有效期内的河南省居住证(不含居住证登记凭证)。严禁跨省重复报名，凡经教育部核查发现跨省重复报名的，将取消在我省报考录取资格。

　　●考试时间

　　10月21日、22日考试，10月13日至22日考生可登录上述平台，打印准考证(A4纸)。

　　●三大类考生可免试入学

　　经省教育考试院审核，招生学校同意，三大类考生可免试入学。一、获得“全国劳动模范”“全国先进工作者”称号，“全国五一劳动奖章”获得者。二、奥运会、世界杯赛和世界锦标赛的奥运会项目前8名获得者、非奥运会项目前6名获得者；亚运会、亚洲杯赛和亚洲锦标赛的奥运会项目前6名获得者、非奥运会项目前3名获得者；全运会、全国锦标赛和全国冠军赛的奥运会项目前3名获得者、非奥运会项目冠军获得者。三、符合专升本报考条件的退役军人、“二学历”考生和已取得普通高职(专科)毕业证书且“下基层”服务期满考核合格后报考专升本的考生。

　　此外，省、省辖市两级农村中小学骨干教师等四大类考生，可在考试成绩基础上增加10分至50分投档。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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