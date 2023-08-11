孔门出了个“活财神”

财神界席位颇多，有名有姓的武财神、文财神数不胜数。这回，咱们说一个比较另类的文财神——端木赐。

农历七月十二是民间财神节。

财神界席位颇多，有名有姓的武财神、文财神数不胜数。这回，咱们说一个比较另类的文财神——端木赐。

这位财神爷的历史原型是咱河南老乡，复姓端木，字子贡。在《史记》《论语》等古籍的描述里，子贡是个尊师重教的活财神，孔子提起他都竖大拇指。

干啥啥都行，赚钱第一名

端木赐是孔子的得意门生，老家在卫国(今属河南)，离东周王城洛阳很近。

端木家族对周天子忠心耿耿，历任家主都是王室重臣。西周时期，周公姬旦率军东征，平定叛乱，在“天下之中”洛邑(今洛阳)营建成周城，制礼作乐，将部分殷商遗民迁到了卫国。

周幽王烽火戏诸侯，把西周作没了以后，端木家族追随周平王迁都洛邑，帮助周天子打败对手，为东周王朝立下了汗马功劳。

子贡是端木家族名气最大的成员。史载，他通达事理，思维敏锐，是一位卓越的政治家，外交风范堪与东周洛阳纵横家苏秦媲美。

他还是商界奇才，诚信经商，富而好礼，被奉为儒商鼻祖，可与“商祖”白圭——东周洛阳顶级富商平起平坐。

世间路坎坷不平，成功不易。子贡却像闹着玩儿似的，无论在哪个领域都能做出成就。

做生意，他白手起家，累积千金。

老同学颜回不懂营生，穷得叮当响，连吃饭都成问题，而子贡总能准确地预测市场行情，抓住时机囤积居奇，贱买贵卖，赚得盆满钵满。

搞政治，子贡治国平天下，一人胜过百万雄师。

东周时期诸侯争霸，战火不休。齐国要发兵攻打孔子的祖国鲁国，孔子希望弟子们挺身而出制止这场灾难。其他弟子请命出使，孔子怕他们搞不定，拦着不让去，子贡主动请缨，孔子却答应了。

果然，子贡一出手就是纵横天下的大手笔！他不但成功说服齐国停止对鲁作战，还搅动天下风云，改变了未来十年的国际格局。《史记》记载，子贡出使，因势利导，打破均衡，“存鲁，乱齐，破吴，强晋而霸越”，搞得“十年之中，五国各有变”。越王勾践卧薪尝胆灭掉吴国，背后就是子贡在“煽风点火”。

孔子周游列国，在陈绝粮，差点饿死。弟子们面面相觑，不知所措，是子贡及时搬来救兵，才化解了这场生存危机。

学霸的老师有多厉害

做学问，子贡也是一把好手。他是孔门七十二贤之一，勤于思考，尊师重教，是推广孔子学术理论的排头兵。

起初，子贡对孔子可没这么恭敬。刚入孔门时，子贡心高气傲，自命不凡，觉得孔子的水平一般般，还不如他自己。

第二年，他觉得老师还行，勉强能和他打个平手。

第三年，他后知后觉，赞叹孔子的学识深不可测，无人能及。

为啥态度有这么大变化？看看史书中提到的师徒互动就明白了。

当时，某些诸侯国经常“绑架”其他诸侯国的民众当奴隶。鲁国法律规定，为鲁国人垫资赎身者，可到国库报销赎金。

子贡在外地花重金赎回了一个鲁国人，却谢绝了官方的补贴奖励。孔子把他批评了一顿：你见义勇为是好事，但无偿赎人就不对了！像你这样财大气粗、不要报酬的大富翁有几个？照你这样，以后自费做好事的人如果接受了补偿，众人就会嘲笑他贪财，那样谁还愿意搭救落难的人？谁还敢做好事？

强行拔高道德水准，要求人人做好人，当圣人，反而会导致社会道德滑坡。

子贡顿悟。这就是孔夫子的大智慧！

己所不欲，勿施于人

后来，子贡当上了鲁国、卫国的相国，成了“孔门同学会”混得最好的男同学。

有人夸他比孔子还优秀。子贡谦逊地说：“我的老师岂是凡夫俗子比得了的？我就像矮墙里的院子，人家一眼就能看穿；而我的老师深不可测，就好比万仞高墙内的宫室，一般人连门都摸不着，根本不知道里头有多么富丽堂皇！”

人外有人，天外有天。子贡把孔子当成圣人，比作日月，顶礼膜拜。就如孔子入周问礼，在洛阳拜访过老子后赞叹老子乃人中之龙一样。

《史记》里说，子贡出使列国，总要附带宣讲老师的理论主张，“推销”孔子。孔子名满天下，子贡功不可没。

孔子去世后，子贡为其守孝六年。晚年，他开班授徒，像孔子一样教书育人，桃李满天下。因其生财有道，乐善好施，后世将他捧上神坛，奉为财神。

要问子贡有啥成功秘诀，或可琢磨琢磨他和老师的对话。

贡问曰：“有一言而可以终身行之者乎？”

子曰：“其恕乎！己所不欲，勿施于人。”心怀仁爱之人，自己不愿意的事，莫要强加给别人。

若能举一反三，因势利导，你不成功谁成功？（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）