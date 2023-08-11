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洛阳：创新推动乡村全面振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.04 08:24

　　若问乡村振兴事，请君只看洛阳城。

　　洛阳山川形胜，煌煌表里河山。这里有温度、力度、法度、厚度、高度。

　　习近平总书记强调，创新是乡村全面振兴的重要支撑。

　　在中国式现代化建设河南实践中，洛阳的实践经验是：有想法、有干劲、敢于破、善于立，创新推动乡村全面振兴。

　　有想法

　　在洛宁县涧口乡桃花岭现代农业示范区新建成的露营基地里，游客享受惬意的休闲时光 洛报融媒记者 李卫超 摄 （资料图片）

　　城市规划思想的起源就在洛阳：历史上的洛阳，就是一个有想法的城市。

　　汉魏洛阳城，划时代的象征，100平方公里，成为当时世界上面积最大的都城；隋唐洛阳城，里坊形制分明，城市设计的典范！

　　洛阳在乡村振兴的新赛道上，所有的慧心巧思被概括为通俗易懂的乡村振兴“151”工作举措。

　　“151”是什么？

　　坚守防止返贫“一条底线”，扭住“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革“五个抓手”，强化党的领导“一项保障”。

　　“151”是怎么来的？

　　群众有需求，基层干部有建议，洛阳市委有决策。目标是：产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。

　　嵩县闫庄镇窑湾村村民刘毅想建养殖场养牛，牛犊很贵，买牛犊需要好多好多钱。

　　产业怎么兴？钱从哪里来？政府引导、担保下的政策出台了：“活体贷”。

　　洛阳市各县(区)政府与金融机构建立了风险补偿基金机制，撬动了16亿元资金投入乡村产业项目。

　　不图面子讲里子，这是洛阳市乡村建设的想法。

　　2021年，洛阳开始了全市范围内的城乡供排水一体化建设工程。

　　宜阳县董王庄乡乔庄村党支部书记乔二元说：“粉粉墙、画个画、栽行树，论说也没错；我们这次推进的城乡供排水一体化建设，从根本上解决了污水、垃圾、改厕、改厨问题，这种做法，群众再也不说是面子工程了。”

　　洛阳的地形是“五山四岭一分川”，乡村振兴更需因地制宜。

　　栾川县结合旅游景点多的特点发展山涧经济，打造高档民宿集群。

　　“到栾川的游客，真正给乡村留下财富的不是看一眼，而是住一晚、留几天、再来一回。”栾川县栾川乡党委书记杜彦说。

　　乡村振兴的核心是富民。

　　立足洛阳实际，实现星罗棋布在千山万壑中的乡村振兴美好愿景，关键在于全面提升基层党组织的组织力，充分发挥人民群众在乡村振兴中的主体作用。

　　洛阳乡村振兴“151”工作举措，来源于因地制宜，来自基层群众和基层干部，通过市委、市政府的周密部署，已在1.5万平方公里的河洛大地生根发芽、枝繁叶茂。

　　2021年9月11日，洛阳市近年来关于“三农”工作规模最大的会议——全市乡村振兴工作会议召开。

　　洛阳凝心聚力，干！

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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