多位文旅专家为洛阳汉服经济发展建言：创意突围全城联动 撬动更大的旅游客源市场

近日，老城区特邀北京交通大学现代旅游研究院院长、教授、博士生导师张辉，中国社科院旅研中心特约研究员、中国旅游报社原社长高舜礼，中国科学院研究员、博士生导师刘家明来洛，“把脉”新文旅发展。几位专家为我市金元古城和隋唐洛阳城宫城片区文旅发展出谋划策，并就汉服经济如何带动文旅产业发展给出自己的见解。

中外“同袍”相遇(资料图片)

近日，老城区特邀北京交通大学现代旅游研究院院长、教授、博士生导师张辉，中国社科院旅研中心特约研究员、中国旅游报社原社长高舜礼，中国科学院研究员、博士生导师刘家明来洛，“把脉”新文旅发展。几位专家为我市金元古城和隋唐洛阳城宫城片区文旅发展出谋划策，并就汉服经济如何带动文旅产业发展给出自己的见解。

张辉：聚焦青年群体，精准打造项目

“洛阳具备打造世界级旅游城市的骨架。”张辉认为，洛阳想发展高质量旅游经济，打造旅游路径，目光要长远、站位要高，从“汉服热”出发创新思考，但不能局限于汉服租赁。

目前，洛阳正在打造青年友好型城市，希望能够吸引青年、留住青年。文旅作为青年群体考察一个城市宜居性的要点之一，应做好青年群体服务。把握目标人群喜好，精准打造项目，同时拓展思维，从吃、住、行、游、购、娱六个方面寻找自身特色，做好单项服务，如在城市内设置国际通用标识，做好适应国际的支付场景打造等，这样不仅能够吸引国内青年，更能吸引国际人群，从而在激烈的文旅市场竞争中脱颖而出。

同时，张辉认为，研学游、健康游是未来旅游行业的热门项目。“洛阳有丰富的历史文化资源，应把握发展机遇，利用现有资源，将洛阳打造成研学游的优质目的地。”张辉说。