涧西区推动自创咖啡品牌在全市多点开花

郁郁葱葱的树林中飘来阵阵浓郁咖啡香，几名身着汉服的少女正在拍照打卡，不少青年手捧书卷坐在树林中……9月1日，由涧西区培育的本土咖啡品牌“十二咖”系列之唐·十二咖(隋唐店)正在试运营，店门口便是这么一幅悠闲又美好的画面。

郁郁葱葱的树林中飘来阵阵浓郁咖啡香，几名身着汉服的少女正在拍照打卡，不少青年手捧书卷坐在树林中……9月1日，由涧西区培育的本土咖啡品牌“十二咖”系列之唐·十二咖(隋唐店)正在试运营，店门口便是这么一幅悠闲又美好的画面。

与此同时，在涧西区西城十二咖(长安路店)，几名即将结束洛阳实习生活的大学生在进行思维碰撞，共同完成实习结业报告；在西城十二咖(南昌路店)，不少学生在该店打造的自习室内专注学习，还有学生在认真准备考研……

去年5月，涧西区商务局积极对接，培育了本土咖啡品牌“十二咖”，并在全市筹谋布局，推动“十二咖”品牌在全市多点开花。截至目前，涧西区已有9家“十二咖”投入运营，还有2家即将运营，全市其他区有6家“十二咖”将陆续投入运营。

“我们聚焦青年喜欢的业态，打造多元化的‘咖啡+’文化。”涧西区商务局相关负责人介绍，“十二咖”坚持“公益＋商业”核心运营思路，充分挖掘各社区公共服务闲置资源，根据人口特点、区位情况布局，形成“一辖区一方案”的特色经营模式。

珠江路店聚焦青年属性，在社区健身中心和党群服务中心附近布局门店，打造青年会客厅主题店，为青年提供社交空间；湖北路店结合多写字楼的区位特点，打造小空间门店，提供便携外带服务……同时，该区推动“十二咖”立足涧西红色工业遗产，打造特色主题店，推出主题饮品、文创产品，举行主题系列活动等，进一步强化“十二咖”品牌形象与辖区的适配性。

“我们主打‘青年味儿’，还针对‘一老一少’提供特色服务，进一步扩大品牌受众范围。”西城十二咖(长安路店)有关负责人说。

“十二咖”通过“咖啡＋周边”的产业模式，构建起“青年＋老少”的社交平台，在满足青年需求的同时，在老年人较多的社区，增加健康饮品、开设老年大学等，为老年人提供服务，实现“十二咖”模式公益、健康、可持续发展。

“下一步，我们将把‘十二咖’引入更多的城市书房、社区健身中心，进一步创新运营模式，让更多人在家门口就能享受到品质生活。”涧西区商务局相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 石岩 文/图）