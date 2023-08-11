洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涧西区推动自创咖啡品牌在全市多点开花
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.04 08:29

　　郁郁葱葱的树林中飘来阵阵浓郁咖啡香，几名身着汉服的少女正在拍照打卡，不少青年手捧书卷坐在树林中……9月1日，由涧西区培育的本土咖啡品牌“十二咖”系列之唐·十二咖(隋唐店)正在试运营，店门口便是这么一幅悠闲又美好的画面。

　　与此同时，在涧西区西城十二咖(长安路店)，几名即将结束洛阳实习生活的大学生在进行思维碰撞，共同完成实习结业报告；在西城十二咖(南昌路店)，不少学生在该店打造的自习室内专注学习，还有学生在认真准备考研……

　　去年5月，涧西区商务局积极对接，培育了本土咖啡品牌“十二咖”，并在全市筹谋布局，推动“十二咖”品牌在全市多点开花。截至目前，涧西区已有9家“十二咖”投入运营，还有2家即将运营，全市其他区有6家“十二咖”将陆续投入运营。

　　“我们聚焦青年喜欢的业态，打造多元化的‘咖啡+’文化。”涧西区商务局相关负责人介绍，“十二咖”坚持“公益＋商业”核心运营思路，充分挖掘各社区公共服务闲置资源，根据人口特点、区位情况布局，形成“一辖区一方案”的特色经营模式。

　　珠江路店聚焦青年属性，在社区健身中心和党群服务中心附近布局门店，打造青年会客厅主题店，为青年提供社交空间；湖北路店结合多写字楼的区位特点，打造小空间门店，提供便携外带服务……同时，该区推动“十二咖”立足涧西红色工业遗产，打造特色主题店，推出主题饮品、文创产品，举行主题系列活动等，进一步强化“十二咖”品牌形象与辖区的适配性。

　　“我们主打‘青年味儿’，还针对‘一老一少’提供特色服务，进一步扩大品牌受众范围。”西城十二咖(长安路店)有关负责人说。

　　“十二咖”通过“咖啡＋周边”的产业模式，构建起“青年＋老少”的社交平台，在满足青年需求的同时，在老年人较多的社区，增加健康饮品、开设老年大学等，为老年人提供服务，实现“十二咖”模式公益、健康、可持续发展。

　　“下一步，我们将把‘十二咖’引入更多的城市书房、社区健身中心，进一步创新运营模式，让更多人在家门口就能享受到品质生活。”涧西区商务局相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 石岩 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    换季孩子皮肤过敏怎么护理？
    换季孩子皮肤过敏怎么护理？
    换季孩子皮肤过敏怎么护理？
        换季时常见的皮肤过敏有湿疹、荨麻疹、丘疹性荨麻疹、日光性皮炎等。当儿童皮肤过敏，家长可以这样做。
  • ·孩子过敏性鼻炎发作怎么办？
  • ·不听医嘱盲目用药，她把孩子拖成重症肺炎
  • ·您会定期带孩子体检吗
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳发布最新通告！事关住房公积金
  • 扩散周知！洛阳这些业务可“就近办”了
  • 徐衣显主持召开专题会议研究世客会城...
  • 洛阳文旅圈好事连连
  • 洛阳两个项目在北京签约
  • 洛阳159家企业组团参加2023年服贸会
  • 瀍河区邻里中心建成开放【组图】
  • 洛阳：创新推动乡村全面振兴
  • 多位文旅专家为洛阳汉服经济发展建言...
  • 洛阳新增一个省级文化和旅游研究基地
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    芝麻开花节节高

    晨钓

    开学了

    另眼看荷
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605