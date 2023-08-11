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“书香洛阳”入选全国新时代“终身学习品牌项目”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.04 08:29

　　记者从市委宣传部、市教育局获悉，近日，全民终身学习活动周工作小组(中国成人教育协会)公布2023年全国新时代“百姓学习之星”和“终身学习品牌项目”宣传推介名单。包括我市“书香洛阳”在内的174个项目入选2023年全国新时代“终身学习品牌项目”宣传推介名单。

　　此次入选的“终身学习品牌项目”将在全民终身学习活动周全国总开幕式、中国成人教育协会官方网站和全民终身学习公共服务平台集中宣传展示，并通过相关数字媒体，自媒体进行宣传报道。

　　近年来，我市深入学习贯彻习近平总书记关于推进全民阅读、建设书香社会的重要指示精神，贯彻党的二十大报告关于“深化全民阅读活动”的部署要求，全面落实《书香河南建设实施方案》和《书香河南建设工程实施方案》的各项部署，深入推进“书香洛阳”建设，广泛开展群众性阅读和评比活动，擦亮“书香洛阳”全民阅读品牌，在全市上下大力营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围，全民阅读已成为古都洛阳的时代新风尚。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 尹松峰)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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