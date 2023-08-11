洛阳两个项目在北京签约

记者今日从洛阳市商务局获悉，2日在北京举行的河南省现代服务业合作推介会上，洛阳市2个项目签约，包括洛阳众智软件与深圳象无形信息科技合作的数字化信息系统服务外包项目、洛阳汉关文化城奥特莱斯项目。

记者今日从洛阳市商务局获悉，2日在北京举行的河南省现代服务业合作推介会上，洛阳市2个项目签约，包括洛阳众智软件与深圳象无形信息科技合作的数字化信息系统服务外包项目、洛阳汉关文化城奥特莱斯项目。

推介会上，中国亚洲经济发展协会、中国联合国采购促进会、俄中商会等知名商协会机构相关负责人，中国动漫集团、京东、德勤、美团等多个服务业领域的精英齐聚一堂，聚焦深化与河南的服务贸易合作，寻找共赢机遇。经推介洽谈，现场共签约落地40个项目，为河南服务贸易高质量发展注入新动能。

近年，洛阳市依托产业基础雄厚、科技实力突出的显著优势，重点围绕技术创新、服务模式创新和体制机制创新等，大力支持服务外包发展，成功获批中国服务外包示范城市，为洛阳市建强副中心、形成增长极提供有力支撑。下一步，洛阳将进一步完善政策体系，加快龙头企业引入和培育步伐，全面提升“洛阳服务”和“洛阳智造”品牌影响力和国际竞争力，让服务贸易成为对外贸易发展的新引擎，为洛阳高质量发展注入新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟 乔安新）(图片由通讯员提供)