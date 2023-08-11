洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳两个项目在北京签约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.03 20:00

　　记者今日从洛阳市商务局获悉，2日在北京举行的河南省现代服务业合作推介会上，洛阳市2个项目签约，包括洛阳众智软件与深圳象无形信息科技合作的数字化信息系统服务外包项目、洛阳汉关文化城奥特莱斯项目。

　　推介会上，中国亚洲经济发展协会、中国联合国采购促进会、俄中商会等知名商协会机构相关负责人，中国动漫集团、京东、德勤、美团等多个服务业领域的精英齐聚一堂，聚焦深化与河南的服务贸易合作，寻找共赢机遇。经推介洽谈，现场共签约落地40个项目，为河南服务贸易高质量发展注入新动能。

　　近年，洛阳市依托产业基础雄厚、科技实力突出的显著优势，重点围绕技术创新、服务模式创新和体制机制创新等，大力支持服务外包发展，成功获批中国服务外包示范城市，为洛阳市建强副中心、形成增长极提供有力支撑。下一步，洛阳将进一步完善政策体系，加快龙头企业引入和培育步伐，全面提升“洛阳服务”和“洛阳智造”品牌影响力和国际竞争力，让服务贸易成为对外贸易发展的新引擎，为洛阳高质量发展注入新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟 乔安新）(图片由通讯员提供)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式开诊
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式...
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式开诊
        近日，北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区继急诊科、心血管内科、儿科、妇科、内科、外科门诊、康复...
  • ·吃了一年钙片 为啥骨密度值还低
  • ·调理脾胃，试试这两种方法
  • ·健康提醒：指头被塑料划破 竟然这么吓人
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛三高新校区功能设施齐全、办学特色...
  • 洛阳设置28条“规范停车示范路（街）...
  • 洛阳16个市级重大科技创新专项通过验收
  • 开学第一天 洛阳天气很给力
  • 2023年全国教书育人楷模名单公布 洛阳...
  • 洛阳市首套房贷利率下限公布
  • 深化别开生面的融——省运会“出圈”...
  • 洛阳将持续推动“放管服效”改革 力争...
  • 洛阳市第三高级中学新校区揭牌投用
  • 抢抓产业风口 助力绿色发展
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    荷叶

    隋唐园里享清凉

    雨中的兴洛湖公园

    雨后狼尾草
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605