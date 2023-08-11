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洛阳159家企业组团参加2023年服贸会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.03 20:00

　　记者3日从洛阳市商务局获悉，2日，为期5天的2023年中国国际服务贸易交易会(简称服贸会)在北京开幕，洛阳市159家企业通过线上线下方式参展参会。

　　服贸会是由商务部、北京市政府共同主办的国家级、国际性、综合型服务贸易展会，是中国服务业对外开放的重要窗口。本届服贸会涵盖服务贸易发展新趋势、服务贸易便利化、数字经济、数字贸易、知识产权保护、文旅新业态、气象经济、医工融合、科技创新及“一带一路”合作等内容，设置了综合展及9个专题展，展示总规模15.5万平方米。

　　洛阳市相关企业在服贸会平台上进行的线上布展表现亮眼。其中，中信重工的特种机器人、中国一拖的东方红-LF2204轮式拖拉机等产品和技术，洛阳国家大学科技园、五洲国际跨境电商产业园等园区，展示了洛阳服务贸易领域的创新技术和服务。

　　另外，唐三彩龙头杯、洛阳杜康、神都龙门拓等9个入选中国年度好礼的企业，应邀参加服贸会期间举办的中国好礼产业发展论坛。洛阳市工信局和中国国际贸易促进会洛阳市支会获得中国贸促会颁发的“中国好礼2023-2024年度推荐产品名录”征集活动最佳组织奖。

　　数据显示，2022年，洛阳市服务贸易进出口总额5.16亿美元，同比增长38.5%。洛阳市商务局相关负责人表示，下一步将积极探索服务贸易创新发展新模式、新经验，持续在“高端装备制造+服务”“工程+服务”国际化、“文化旅游+”融合产业创新、信息技术“服务+”、数字贸易、金融服务创新等方面发力，把服务外包打造成洛阳对外开放的突破口、服务贸易创新发展的新引擎，不断提升“洛阳服务”和“洛阳智造”品牌影响力，助力全市服务贸易高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟 乔安新）(图片由通讯员提供)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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