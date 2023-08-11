洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提供帮运行李、送水等服务 洛阳地铁进入“开学模式”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.03 19:59

　　2日、3日，洛阳市一些高校学生集中报到，洛阳地铁在多个车站推出帮运行李、送水等多项服务，助莘莘学子便捷、平安到校。

　　洛阳地铁公司提前部署，组织周边分布学校较多的车站，加强与周边学校的沟通，掌握各学校的开学时间，充分做好短期集中大客流预案；同时不断完善车站服务设施，做好配套保障工作，安排人员加大对售票机、闸机、扶梯、无障碍电梯等重点设备设施的巡查频次，确保各类设备使用稳定、无故障。

　　针对学生行李多、环境陌生的情况，洛阳地铁在洛阳火车站、洛阳龙门高铁站等与铁路车站、客运汽车站接驳的地铁车站内外设置服务点，提供爱心推车、针线盒、藿香正气水、爱心雨伞等便民服务物品及爱心座椅，为初来乍到的学子及家长提供帮运行李、打包行李、乘车引导等一站式暖心服务。

　　同时，在地铁各车站客服中心，洛阳地铁安排工作人员为有需要的乘客提供问询、搬运行李、送水等服务。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 闵雪 武述乐 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式开诊
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式...
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式开诊
        近日，北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区继急诊科、心血管内科、儿科、妇科、内科、外科门诊、康复...
  • ·吃了一年钙片 为啥骨密度值还低
  • ·调理脾胃，试试这两种方法
  • ·健康提醒：指头被塑料划破 竟然这么吓人
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛三高新校区功能设施齐全、办学特色...
  • 洛阳设置28条“规范停车示范路（街）...
  • 洛阳16个市级重大科技创新专项通过验收
  • 开学第一天 洛阳天气很给力
  • 2023年全国教书育人楷模名单公布 洛阳...
  • 洛阳市首套房贷利率下限公布
  • 深化别开生面的融——省运会“出圈”...
  • 洛阳将持续推动“放管服效”改革 力争...
  • 洛阳市第三高级中学新校区揭牌投用
  • 抢抓产业风口 助力绿色发展
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    荷叶

    隋唐园里享清凉

    雨中的兴洛湖公园

    雨后狼尾草
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605