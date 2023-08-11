提供帮运行李、送水等服务 洛阳地铁进入“开学模式”

2日、3日，洛阳市一些高校学生集中报到，洛阳地铁在多个车站推出帮运行李、送水等多项服务，助莘莘学子便捷、平安到校。

2日、3日，洛阳市一些高校学生集中报到，洛阳地铁在多个车站推出帮运行李、送水等多项服务，助莘莘学子便捷、平安到校。

洛阳地铁公司提前部署，组织周边分布学校较多的车站，加强与周边学校的沟通，掌握各学校的开学时间，充分做好短期集中大客流预案；同时不断完善车站服务设施，做好配套保障工作，安排人员加大对售票机、闸机、扶梯、无障碍电梯等重点设备设施的巡查频次，确保各类设备使用稳定、无故障。

针对学生行李多、环境陌生的情况，洛阳地铁在洛阳火车站、洛阳龙门高铁站等与铁路车站、客运汽车站接驳的地铁车站内外设置服务点，提供爱心推车、针线盒、藿香正气水、爱心雨伞等便民服务物品及爱心座椅，为初来乍到的学子及家长提供帮运行李、打包行李、乘车引导等一站式暖心服务。

同时，在地铁各车站客服中心，洛阳地铁安排工作人员为有需要的乘客提供问询、搬运行李、送水等服务。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 闵雪 武述乐 文/图）