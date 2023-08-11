洛阳第二批赴深圳学习国企干部深入学习产业园区建设运营理念

“对于产业园区建设，很多地方政府和企业擅长的是投资和建设，最关注的是招商，实际上更关键的是运营。“谈及近期学习深圳产业园区建设运营心得体会，洛阳市第二批赴深圳学习国企干部、洛阳国宏科技发展有限公司总经理王智勇深有感触地说，园区运营是自己来深圳跟班学习的重要内容。

“对于产业园区建设，很多地方政府和企业擅长的是投资和建设，最关注的是招商，实际上更关键的是运营。“谈及近期学习深圳产业园区建设运营心得体会，洛阳市第二批赴深圳学习国企干部、洛阳国宏科技发展有限公司总经理王智勇深有感触地说，园区运营是自己来深圳跟班学习的重要内容。

洛阳市委主要领导在调研科技产业社区建设工作时强调，要提供更完善的生活配套，实现高科技产业、高品质生活的有机融合，真正把科技产业社区打造成洛阳吸引青年留住人才的重要载体和平台。今年8月开展跟班学习以来，洛阳市第二批赴深圳学习国企干部深入深圳各大产业园区，实地了解运营模式，探索可复制可推广的经验，以深圳经验赋能洛阳科技产业社区发展。

跟班学习期间，国企干部集体参观了深圳宝龙专精特新产业园。该产业园为深圳“工业上楼”提供了超40万平米的优质产业空间，保障了先进制造业企业对于高品质、低成本、定制化产业空间的需求。

“参观学习后，我深刻认识到，产业园发展壮大离不开两个关键点。一是要服务市场，有了市场，企业才会集聚；二是要留住人才，实现物质生活和人力资本政策有机结合，才能真正地实现人才的聚集。”洛阳市第二批赴深圳学习国企干部、洛阳国宏园区发展有限公司财务总监刘飞深有体会。

深圳南山云谷创新产业园是一家以国家级科技孵化器为基础，以优质高效服务举措，全力支持初创企业发展的创新产业园。南山云谷创新产业园以打造创业生态系统为目标，推出一系列引人注目的服务举措。通过公益性的“国际创客驿站”、期权性的“种子孵化合约”、股权性的“种子批量投资”以及国际性融资服务，为初创企业提供了全方位的支持。此外，它还通过市场化盘活村集体闲置资产，利用深圳南山区的奖补政策及区位优势，逐步探索出“众创空间—孵化器—加速器—产业园区”的全链条发展路径，最终形成特有的“资产运营租金分成+知识产权增值服务”盈利模式，为打造国际知识创新村提供了宝贵经验。

南山云谷创新产业园的经验为洛阳市科技产业社区建设提供了宝贵的经验。“建议洛阳科技产业社区深入吸收和探索这种模式，为地方经济发展注入新动力。”洛阳市第二批赴深圳学习国企干部、洛阳天健资产管理有限公司副总经理胡正浩建议，洛阳科技产业社区建设要进一步突出社区概念，完善配套设施，聚合各类资源，引进专业园区运营商，在做好孵化平台的同时打造社区生态，形成产城融合的优质共享空间。

胡正浩还建议，在科技产业社区服务方面，一是要提供多层次服务与支持，例如空间资源、租金优惠、股权投资和国际融资服务等，为初创企业创造有利条件。二是要尽可能减少创业企业风险，通过期权性合约和免费入驻等措施降低创业企业经济风险，鼓励更多人尝试创业，同时给创新企业提供更广阔的融资渠道，引导创新企业逐步发展壮大，带动科技产业社区快速发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 角亮武）(图片由通讯员提供)