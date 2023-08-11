扩散周知！洛阳这些业务可“就近办”了

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为深化公安交管“放管服”改革，方便群众就近办理驾管业务，洛阳交警决定全面推动军警换证、驾考预约业务进一步向各辖区车管中队及县车管所下放。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为深化公安交管“放管服”改革，方便群众就近办理驾管业务，洛阳交警决定全面推动军警换证、驾考预约业务进一步向各辖区车管中队及县车管所下放。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为深化公安交管“放管服”改革，方便群众就近办理驾管业务，洛阳交警决定全面推动军警换证、驾考预约业务进一步向各辖区车管中队及县车管所下放。本次下放业务范围： 一、驾驶人考试预约取消业务 (电话取消、窗口取消) 二、军警换证业务 (现役、退役人员申领C类及以下驾驶证) 请大家扩散周知、相互转告，同时请各驾校及时通知学员，方便大家“就近办、便捷办”。 附：取消考试预约电话公布 车管一中队联系电话：0379-64926926 车管二中队联系电话：0379-63003052 车管三中队联系电话：0379-63362110 车管四中队联系电话：0379-63988569 车管五中队联系电话：0379-63508700 车管六中队联系电话：0379-63629680 车管七中队联系电话：0379-65987060 偃师车管所联系电话：0379-67763122 洛宁车管所联系电话：0379-66296571 嵩县车管所联系电话：0379-65203111 宜阳车管所联系电话：0379-68820169 新安车管所联系电话：0379-63087760 汝阳车管所联系电话：0379-68252803 孟津车管所联系电话：0379-60217577 栾川车管所联系电话：0379-66813668 伊川车管所联系电话：0379-69366189 ⑥