扩散周知！洛阳这些业务可“就近办”了

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今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为深化公安交管“放管服”改革，方便群众就近办理驾管业务，洛阳交警决定全面推动军警换证、驾考预约业务进一步向各辖区车管中队及县车管所下放。
今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为深化公安交管“放管服”改革，方便群众就近办理驾管业务，洛阳交警决定全面推动军警换证、驾考预约业务进一步向各辖区车管中队及县车管所下放。本次下放业务范围：
一、驾驶人考试预约取消业务 (电话取消、窗口取消)
二、军警换证业务 (现役、退役人员申领C类及以下驾驶证)
请大家扩散周知、相互转告，同时请各驾校及时通知学员，方便大家“就近办、便捷办”。
附：取消考试预约电话公布
车管一中队联系电话：0379-64926926
车管二中队联系电话：0379-63003052
车管三中队联系电话：0379-63362110
车管四中队联系电话：0379-63988569
车管五中队联系电话：0379-63508700
车管六中队联系电话：0379-63629680
车管七中队联系电话：0379-65987060
偃师车管所联系电话：0379-67763122
洛宁车管所联系电话：0379-66296571
嵩县车管所联系电话：0379-65203111
宜阳车管所联系电话：0379-68820169
新安车管所联系电话：0379-63087760
汝阳车管所联系电话：0379-68252803
孟津车管所联系电话：0379-60217577
栾川车管所联系电话：0379-66813668
伊川车管所联系电话：0379-69366189 ⑥