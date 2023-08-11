丝绸之路旅游城市联盟成立 洛阳作为创始会员城市参加

8月31日至9月2日，丝绸之路旅游城市联盟成立系列活动在江西景德镇举行。

8月31日至9月2日，丝绸之路旅游城市联盟成立系列活动在江西景德镇举行。我市受邀作为联盟创始会员城市参加活动并作发言。

丝绸之路旅游城市联盟由文化和旅游部中外文化交流中心联合国内外知名旅游城市共同发起，旨在以丝绸之路精神为指引，以共商共建共享为原则，为包括丝绸之路沿线在内的中外城市旅游领域交流合作建设长效合作机制。联盟将举办国际论坛、联合推介、产业对接等一系列主题活动，助推会员城市旅游业可持续发展。截至目前，已有包括中国和来自亚洲、欧洲、非洲、美洲等地区26个国家的58个海内外城市作为创始会员加入联盟。

在丝绸之路旅游城市联盟工作会议上，洛阳市文化广电和旅游局副局长兰宏涛代表洛阳市发言。

洛阳是著名的千年古都、牡丹花城，是华夏文明的重要发祥地，有5000多年文明史、4000多年城市史和13个王朝1500多年的建都史。洛阳还是丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心枢纽，东汉时期班超从洛阳出发出使西域，重新打通了中原与西域诸国来往的通道；精美的瓷器、丝绸、茶叶等经过隋唐大运河达到洛阳，再从洛阳走上丝绸之路，到达中亚、西亚、欧洲等地区。隋唐洛阳城定鼎门遗址、汉魏洛阳城遗址、汉函谷关遗址作为中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯坦三国联合申遗的丝绸之路项目中的三处申遗点成功列入世界遗产名录。

今年以来，洛阳深刻把握新文旅产业“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的特征，加快培育新文旅产业业态，探索新文旅产业引流方式，构建新文旅产业投资模式，优化新文旅产业发展环境，“洛阳汉服”的火爆出圈，使文旅市场的热度持续攀升。

丝绸之路旅游城市联盟成立系列活动由文化和旅游部国际交流与合作局指导，中外文化交流中心、江西省文化和旅游厅、景德镇市人民政府共同主办。活动期间签署并发布了《景德镇宣言》，举办了丝绸之路旅游城市联盟成立仪式、2023“丝绸之路城市文化和旅游发展国际论坛”以及“魅力丝路 连通世界—丝绸之路旅游城市联合推介展”等活动，加强沿线各城市的旅游交流与合作，推动沿线城市旅游资源共享、品牌共建、客源互动，共建丝绸之路旅游品牌，繁荣丝绸之路旅游市场，共促丝绸之路旅游经济发展。