智能农机新突破！中国一拖实现东方红智能拖拉机2.0系统批量应用

1日，记者从中国一拖获悉，该企业近日成功实现东方红智能拖拉机2.0系统的批量应用，首批100台升级版农机正陆续发运至全国各地，即将在今年秋收中大显身手。

1日，记者从中国一拖获悉，该企业近日成功实现东方红智能拖拉机2.0系统的批量应用，首批100台升级版农机正陆续发运至全国各地，即将在今年秋收中大显身手。

此次实现批量装配应用的东方红智能拖拉机2.0系统，系中国一拖围绕农机智能化升级取得的最新成果。搭载该系统的农机，可拥有智能掉头、自动耕深保持、定速巡航、一键提升加翻转、精准计亩、后视影像监控、维保信息提醒等七大创新功能，可实现3种作业模式。

其中，在自动模式下，机手完成田头转弯只需点击一键，就可实现翻转犁自动提升翻转功能，比常规操作节省15秒左右时间，提高作业效率15%。系统配备的自动耕深保持功能，可根据地形的起伏实时调整作业深度，进一步提升了农机作业的精准性和一致性。

值得一提的是，此前智能拖拉机多为动力换挡类机械，而东方红智能拖拉机2.0系统的应用对象则是机械挡拖拉机。

在当前阶段，国内主流拖拉机使用的多为机械挡变速箱，针对机械挡拖拉机开展赋能升级，更有利于围绕农机产业补短板，推动行业发展进步。

“通过该系统的应用，我们将已在高端顶尖机型上得到充分验证的系列技术全面下放，使得市场主流机械挡拖拉机都能用上‘智能大脑’，让更多人能够充分享受农机现代化带来的便利。”中国一拖大拖公司产品研发部副部长王光波表示。

为确保产品品质，中国一拖成立专门工作组，策划实施了市场作业验证、整车一键翻转专项试验等，历时两年对产品适用性及可靠性进行了充分验证。此次批量应用，也标志着中国一拖已基本完成该系统在市场主流机械档拖拉机型号中的适配工作，为后续产品全面升级奠定坚实基础。

近年，中国一拖牢记“国之大者”，聚焦农机装备补短板和原创技术策源地，持续增强自主创新能力，推动科技创新和技术投入，解决农机装备关键核心技术、重要零部件“卡脖子”难题，保证农机装备全产业链关键环节实现自主可控，目前已在高端智能农机、无人驾驶拖拉机、纯电动及氢能源拖拉机等智能化、新能源装备技术等方面取得重大进展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 张怡熙 通讯员 周双雪 刘嘉伟 文/图）