双休日天气晴好，和家人一起出游吧

今日多云转晴天，气温21℃～31℃。

双休日天气不错，整体以晴好为主，和家人一起出游吧！

河南现在入秋了吗？从中国天气网推出的全国入秋进程图来看，截至8月31日，黑龙江、内蒙古中东部、吉林、辽宁西部和北部、河北北部、山西大部、陕西大部，以及青海、西藏大部和川西高原、贵州北部等已进入气象学意义上的秋天。我省大部分区域仍在过夏天，仅有豫西南山区正在进入气象学意义上的秋天，其中就包含我市南部个别县区。

省气象服务中心预计，未来几天全省大部最高气温略有回升，多在30℃左右，午后仍有夏日的炎热。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流及弱冷空气扩散影响，以晴到多云天气为主，气温适宜。

最近几天天气预报

今日：多云转晴天，气温21℃～31℃。

明日：晴天间多云，气温19℃～31℃。

9月4日(周一)：晴天间多云，气温20℃～31℃。

9月5日(周二)：多云，局地有短时阵雨，偏东风3级～4级，气温21℃～30℃。

9月6日(周三)：多云到晴天，局地有短时阵雨，气温20℃～30℃。

9月7日(周四)：晴天到多云，气温20℃～31℃。

9月8日(周五)：多云，局地有短时阵雨，气温21℃～32℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）