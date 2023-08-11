猪苓接连被盗 窃贼竟是乡邻

种在深山的猪苓接连被盗，窃贼竟是乡邻。近日，嵩县公安局打掉一个盗窃中药材的犯罪团伙，抓获5名犯罪嫌疑人。

民警勘查案发现场

种在深山的猪苓接连被盗，窃贼竟是乡邻。近日，嵩县公安局打掉一个盗窃中药材的犯罪团伙，抓获5名犯罪嫌疑人。

8月16日，嵩县公安局车村派出所接到辖区顶宝石村村民程某报警，称他到山里查看自家猪苓的生长情况时，发现约2000斤猪苓被盗。

“中药材种植是当地村民的主要收入来源之一，也是当地的重要产业。”车村镇副镇长、车村派出所所长王新红介绍，他们接到报警后，立即赶到案发现场勘查。

“案发现场位于深山偏僻的沟壑中，散落着用于种植猪苓的木材和其他一些物品。”王新红说，由于现场有效证据较少，他们立即调取进山道路周边10公里范围内的监控视频，同时进村开展走访调查。

正当民警紧锣密鼓调查时，又接连接到5起猪苓被盗警情，被盗量共计约2000斤。

“猪苓生长期为3年到4年，这些被盗的猪苓都到了收获期，种植地点均在深山偏僻处。”王新红说，案发地点需徒步10多公里才能到达，犯罪嫌疑人对当地中药材种植情况及地形十分了解，他们分析研判犯罪嫌疑人应该是附近村民。

由于这几起案件作案手法相似，民警遂进行并案侦查。侦查中，有群众反映在车村镇常住的白河籍居民王某没有种植猪苓，但前些日子出售过猪苓。结合前期技术手段获取的证据，民警锁定王某有重大作案嫌疑。

“8月29日上午，我们将王某抓获归案。刚开始，他矢口否认盗窃村民猪苓。”王新红说，他们通过相关证据和法律攻势，很快突破了王某的心理防线。

王某供述，今年猪苓市场价格较高，每斤20元到30元，他和车村镇的另外3人，以及一名长期在车村镇居住的栾川居民，合计盗窃猪苓弄点钱。今年7月到8月初，他们随机结伙进行盗窃，当天销赃、当天分赃，累计卖了4万余元。

民警根据王某供述，很快将另外4人抓获归案。经审讯，4名犯罪嫌疑人对盗窃猪苓的犯罪事实供认不讳。目前，该团伙5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

8月31日上午，受害人程某及家属为车村派出所送去一面锦旗，对民警快速侦破案件表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王云龙 文/图）