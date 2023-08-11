窃贼偷走34瓶名酒 民警次日将贼抓获

近日，一名流窜至我市作案的窃贼，从一居民家储藏室偷走34瓶名酒，民警次日就将人抓获，并在窃贼家中查扣近百瓶名酒。

近日，一名流窜至我市作案的窃贼，从一居民家储藏室偷走34瓶名酒，民警次日就将人抓获，并在窃贼家中查扣近百瓶名酒。

8月24日13时许，洛龙公安分局翠云路派出所接到辖区群众报警称，在长兴街附近某小区，有一户居民家地下储藏室被盗。该所副所长张文杰和同事到达现场得知，被盗储藏室归小区业主杨先生所有，杨先生到地下储藏室拿东西时，发现门开着，便到小区物业求助，并拨打110报警。经清点，杨先生存放在储藏室的34瓶名酒被盗。

“这批酒是杨先生于2018年购买的，存放至今。”张文杰说，储藏室里有一个拉杆箱，后经核实是犯罪嫌疑人落下的。他们通过调取监控视频，锁定犯罪嫌疑人为一名中年男子。经过大数据比对确认，该男子姓段，漯河人，有多次盗窃、抢劫等前科。当日8时许，段某带着拉杆箱进入杨先生所住小区，利用技术开锁的手段进入储藏室实施盗窃。

翠云路派出所所长杨明军说，段某具有一定反侦查意识，他开车来到洛阳，将车停在了涧西区，用拉杆箱装上酒后乘坐出租车到涧西区，将酒转移到自己车上，然后折回准备再偷，结果被业主发现，段某丢下拉杆箱仓皇逃跑。

锁定段某的家庭住址后，杨明军、张文杰等人赶赴漯河，第二天早上6时许，在段某的家中将其抓获，悉数追回杨先生被盗的酒。“段某家中存放了近百瓶来历不明的名酒。”杨明军说，段某现已被刑事拘留，此案正在进一步调查。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚）