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遗失背包内千余元现金不见了 民警花几个小时追回
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.02 10:17

　　“原想着只要把包找回来就行，没想到民警还帮忙找回了遗失的现金，这份感谢你们一定要收下。”近日，市民赵女士将一面锦旗送至市公安局轨道交通分局，现场连连道谢。

　　8月14日中午，赵女士乘地铁在一号线上海市场站下车，其间带女儿去站台卫生间方便，结果把黑色背包遗失在卫生间隔断内。出站后经女儿提醒，她慌忙返回寻找，发现已有乘客将背包交给站务人员。

　　“最先见到包是惊喜，但随后就发现包内的1000多元现金没了，那是为孩子准备的新学期学费。”赵女士说，她立即向民警求助，并跟随查看周边监控视频。不过，监控设在卫生间附近，而包在卫生间内被谁翻过无从得知。

　　看着人来人往的站台和乘客频繁进出的卫生间，赵女士带着遗憾告诉民警放弃寻找。

　　记者从市公安局轨道交通分局获悉，赵女士离开后，民警继续追踪监控视频，最终发现一些蛛丝马迹。“我们扩大追踪范围发现一名可疑女子，她在赵女士出卫生间不久后也走出卫生间，站在监控区域的角落来回张望，并且戴上口罩。”民警赵龙说，他们随后辗转联系上这名戴口罩的女子，“该女子承认，她在隔断内如厕时看到包中现金，遂产生占便宜的想法，事后懊悔想过归还现金，但心里害怕、犹豫不决”。

　　当晚8点，捡钱女子在民警批评教育后，和赵女士约在上海市场警务室，双方达成谅解。赵女士拿回属于自己的1875元现金。

　　法律科普小贴士：

　　河南洛太律师事务所律师高新泽说，《中华人民共和国民法典》第三百一十四条载明，拾得遗失物，应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人领取，或者送交公安等有关部门。

　　高新泽说，在公共场所(比如车站、公交车、出租车上等密闭场所)的财物，即使是无人看管的，并不意味着就是无主财物。如果失主把财物遗留在车站，财物的占有关系就从乘客转移到车站。如果某个人从车站将遗失的财物取走，就侵犯了车站对财物的占有，这是一种非法转移他人占有关系的行为，如果数额较大就构成盗窃罪(河南省标准是2000元)。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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