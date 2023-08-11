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十类电信网络诈骗大起底 这份防骗锦囊快收好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.02 10:18

　　目前，揭露电信网络诈骗内幕的电影《孤注一掷》正在热映，影片真实展现了诈骗团伙为金钱不择手段，精心设计诈骗，对生命毫不在乎的冷酷面貌。在现实中，境外电信网络诈骗窝点的情况比影片中更加残酷。

　　近日，记者到洛阳市反诈中心采访了近年高发的电信网络诈骗，揭秘骗子作案手法，为您送上防骗锦囊。

　　类型1 刷单返利类诈骗

　　作案手法：

　　骗子先让受害人购买小额“商品”，并快速将购物本金和刷单佣金返还给受害人，赢得受害人的信任后，骗子给出单价越来越高的“商品”，承诺的佣金也越来越高。此时，骗子不再兑付本金和佣金，而是忽悠受害人完成连续任务才能一次性返还，当受害人完成连续任务后，骗子以系统故障、转账延迟、账户冻结等为理由拒绝返还本金与佣金。

　　防骗锦囊：

　　所有刷单都是诈骗，刷单本身就是违法的。

　　类型2 虚假网络投资理财类诈骗

　　作案手法：

　　有的骗子通过多种方式将受害人拉入所谓的“投资群”，然后冒充投资导师、金融理财顾问骗取受害人信任；有的骗子通过婚恋交友平台与受害人确定恋爱关系，骗取受害人信任。随后，骗子诱导受害人在虚假投资平台开设账户，受害人一旦增加资金投入，就会出现无法提现的情况。

　　防骗锦囊：

　　标榜“专业指导”“高额回报”等推销网络投资理财的，以恋爱为名诱导网络投资的，都是诈骗。

　　类型3 虚假网络贷款类诈骗

　　作案手法：

　　骗子通过网络、短信等发布办理贷款、信用卡、提额套现的信息，然后冒充银行、金融公司工作人员联系受害人，谎称可以“无抵押”“免征信”“快速放贷”，诱骗受害人下载虚假App或登录虚假网站，再以收取“手续费”“保证金”“代办费”等为由，诱骗受害人转账。骗子收到钱后，便关闭虚假App或虚假网站，并将受害人拉黑。

　　防骗锦囊：

　　任何在放款前先要求缴纳费用的网贷行为都涉嫌诈骗。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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