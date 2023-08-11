陆浑村：古村落做活“非遗+”

“木版年画所用颜料都是纯手工熬制，用料有明矾、胶、淀粉等，这几样下多少量都有讲究，熬到什么程度合适，全凭眼力。”近日，在嵩县陆浑镇陆浑村木版年画非遗文创艺术馆，负责人尹金堂热情地向游客介绍木版年画的悠久历史和制作方法。

邂逅非遗

“木版年画所用颜料都是纯手工熬制，用料有明矾、胶、淀粉等，这几样下多少量都有讲究，熬到什么程度合适，全凭眼力。”近日，在嵩县陆浑镇陆浑村木版年画非遗文创艺术馆，负责人尹金堂热情地向游客介绍木版年画的悠久历史和制作方法。

陆浑村因陆浑戎东迁而得名，为典型的古村落。近年，该村充分发挥历史文化资源优势，打造陆浑故城、陆浑供销社乡愁博物馆等文旅业态，吸引非遗传承人进驻，多渠道宣传中华文化，不断增进各族群众对中华文化的认同。今年年初，该村还入选省级文化产业特色乡村。

步入陆浑村，灰瓦白墙，屋舍俨然，不时有文创工作室映入眼帘，道路两旁的墙壁上记载着陆浑戎的历史，悬挂着古朴的农具、精致的蓑衣，古香古色的村落处处散发着浓浓的文化气息，讲述着民族融合的故事。

“烙铁温度很高，用的时候要小心烫伤。颜色的深浅可以通过力度大小的控制实现。”在陆浑村杨金婷烙画工作室，负责人杨金婷正教授孩子们烙画创作技巧。烙画是木与火的艺术，铁为笔、火为墨，一方木板，一把烙铁就能绘出大千世界。

杨金婷说：“孩子们特别爱来我这儿玩。院子里的石榴快熟了，我准备和孩子们共同创作一幅石榴题材的作品，表达我对各民族同呼吸、共命运、心连心的美好祝福。”

为增强互动性，该村还新引入了以诗词歌赋为主题的AR互动文化项目，让人们在学习品读古诗词的同时，享受科技与国风带来的极致体验。

陆浑村党支部书记、村委会主任任灵宝说：“今年暑假，我们村接待了不少研学团。孩子们通过非遗体验、AR互动游戏，深入了解中华民族优秀传统文化，在寓教于乐的过程中进一步坚定文化自信、增强民族自豪感。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 樊晓娟 索皎 文/图）