继承爱人遗愿 她把婆婆当宝伺候

在瀍河区北盟路龙源花园小区，说起刘春红伺候瘫痪婆婆的事情，居民们无不夸赞这个好儿媳。端水端饭、擦身按摩，她任劳任怨，将婆婆照顾得无微不至。今天，让我们走近这对儿婆媳。

刘春红给婆婆喂水

在瀍河区北盟路龙源花园小区，说起刘春红伺候瘫痪婆婆的事情，居民们无不夸赞这个好儿媳。端水端饭、擦身按摩，她任劳任怨，将婆婆照顾得无微不至。今天，让我们走近这对儿婆媳。

婆媳关系融洽，从未红过脸

“妈，该喝水了。”8月31日10时许，87岁高龄的婆婆坐在客厅沙发上，刘春红一手拿着奶瓶喂婆婆喝水，一手拿着纸巾在下面接着，避免水漏到婆婆身上。老太太穿着干净，身上盖着一条薄毯子，看起来很有精气神儿，不过给老人打招呼，老人没有应答。“婆婆患有阿尔茨海默病(俗称老年痴呆症)，谁也不认识了，而且人已瘫痪，生活不能自理。”刘春红忙解释道。

刘春红今年59岁，是市第三人民医院退休职工。在她眼里，婆婆人好、脾气好，通情达理，婆媳关系融洽，俩人从未红过脸吵过架。婆婆有一女两子，公公去世得早。9年前，婆婆患上阿尔茨海默病，为了照顾老人，她的爱人常年住在婆婆家里。爱人的姐姐和弟弟也很孝顺，姐弟仨争相伺候老人。

“每天中午，婆婆来我家吃饭，我给她做丰盛的午餐。”刘春红说，她也常去婆婆家，帮婆婆换洗衣服、打扫卫生。婆婆患病初期记得家人，腿脚还行，能出去走走转转，后来无论是心智还是腿脚，一年不如一年。

去年夏天，刘春红的爱人突发心梗，今年6月不幸去世，这对一家人来说犹如晴天霹雳。提起爱人的撒手人寰，她的眼泪忍不住流了下来。

将婆婆接回来住，她没睡过囫囵觉

“爱人患病期间，我们雇了一个保姆照顾婆婆。”刘春红说，她有护理经验，爱人去世后，她决定将婆婆接回家照顾。她与儿子、儿媳和两个小孙女住在一起，这个决定得到孩子们支持。

刘春红的婆婆牙全掉了，只能吃些软糯的食物。每天早上，她给婆婆做鲜奶蒸鸡蛋，中午做面条、米饭或肉食，要用机器把食物打碎，一口口喂给婆婆吃。“婆婆的智商不如孩子，食物递到嘴跟前，老人都不知道吃。”刘春红说，婆婆的消化功能也退化了，每餐不能多吃。秉持“多餐少食”原则，她每天给婆婆喂5顿饭。

婆婆上厕所或洗澡，全靠人抬和抱，刘春红一个人招呼不了，就喊来三姐或四姐帮忙。前两年，家人花1800元给婆婆买了一张医用床，现在她把这张床放在客厅靠近洗手间的地方，以方便婆婆洗漱。“床上铺的是充气床垫，柔软透气，避免老人久躺生褥疮。”刘春红说，她每天还要给老人换4个纸尿裤，把婆婆当宝一样伺候。

刘春红的婆婆身上没有异味，得益于刘春红给老人常换常洗。她说，婆婆夏天穿的衣服，每天都要换洗，被褥也常晒常洗。她说，保持干净清爽，有助于婆婆的身心健康。

照顾好一老一少，是继承爱人的遗愿

儿子、儿媳工作忙，上有婆婆需要伺候，下有两个小孙女需要照顾，刘春红每天忙得不可开交，几乎没时间出去跟邻居们唠家常。大家看她任劳任怨，将婆婆伺候得那么好，无不竖起大拇指夸赞。

刘春红坦言，自从接婆婆过来住，她几乎没睡过一个囫囵觉，常起来看看老人，万一老人扭着脖子睡，她及时帮老人调整睡姿。她说，她从小接受的家庭教育就是要尊老爱幼、知恩图报，孝敬老人，既是作为儿女的责任与义务，也是为下一辈树立榜样。

尽管还不到60岁，刘春红的头发已经花白。“操心多造成的，现在忙，头发懒得染了。”刘春红说，爱人生前最放心不下的就是婆婆和两个小孙女。继承爱人的遗愿，照顾好家里的一老一少，是她肩上沉甸甸的责任，更是她直面困难与挫折的动力源泉。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）