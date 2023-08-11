爬楼救人的“洛铁”毕业生 回母校讲授“开学第一课”

“我们以廉小创学长为榜样，向他学习。”“很敬仰他通过所学为国家、社会贡献自己的力量，特别钦佩他救人时的果断与勇敢。”8月31日，洛阳铁路信息工程学校(简称“洛铁”)多名学生在聆听该校优秀毕业生廉小创带来的“开学第一课”后，纷纷在网络上发表感言。

“我们以廉小创学长为榜样，向他学习。”“很敬仰他通过所学为国家、社会贡献自己的力量，特别钦佩他救人时的果断与勇敢。”8月31日，洛阳铁路信息工程学校(简称“洛铁”)多名学生在聆听该校优秀毕业生廉小创带来的“开学第一课”后，纷纷在网络上发表感言。

8月28日，“洛铁”开展“开学第一课”，邀请该校优秀毕业生廉小创为全校师生“传经授宝”，分享自己的成长经历和见义勇为事迹。

廉小创是该校2006届优秀毕业生。今年6月的一天，在安徽省蚌埠市一小区内，一名女子在6楼窗台欲寻短见，廉小创发现后徒手攀爬到窗外成功救下该女子。

在活动现场，廉小创用一个个故事，娓娓道出他在“洛铁”的求学经历和进入中铁电气化局的工作经验，与同学们分享了职业生涯规划的重要性，勉励学弟学妹们持之以恒、自强不息，保持吃苦耐劳、诚实守信的优良品质，懂得以感恩之心回报学校、社会和国家。

“这里是你们追寻梦想、发挥潜力的舞台，也是你们迈向成功、实现人生目标的基石。”廉小创还勉励学弟学妹，要珍惜光阴、踏实学技，在这个有爱的大家庭里，摒弃浮躁，探求真知，自我塑造，全面提升，为步入工作岗位打下坚实基础。

“洛铁”为廉小创颁发了“优秀校友”荣誉证书。据了解，为弘扬榜样精神、传递榜样力量，该校不仅在线下线上宣讲廉小创的事迹，还在廉小创毕业的电气工程系开设了“廉小创班”。

“希望每一位同学都能向廉小创学习，心怀大爱，德技双修，成为能在关键时刻拯救他人的平凡英雄。”“洛铁”党委书记李林榕表示，青年一代承载着国家嘱托和时代厚望，希望大家有担当作为的闯劲、吃苦耐劳的精神、团结奋斗的品质，用匠心追逐梦想，做技能报国人才。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 张昉 文/图）