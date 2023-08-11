洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

爬楼救人的“洛铁”毕业生 回母校讲授“开学第一课”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.02 10:09

　　“我们以廉小创学长为榜样，向他学习。”“很敬仰他通过所学为国家、社会贡献自己的力量，特别钦佩他救人时的果断与勇敢。”8月31日，洛阳铁路信息工程学校(简称“洛铁”)多名学生在聆听该校优秀毕业生廉小创带来的“开学第一课”后，纷纷在网络上发表感言。

　　8月28日，“洛铁”开展“开学第一课”，邀请该校优秀毕业生廉小创为全校师生“传经授宝”，分享自己的成长经历和见义勇为事迹。

　　廉小创是该校2006届优秀毕业生。今年6月的一天，在安徽省蚌埠市一小区内，一名女子在6楼窗台欲寻短见，廉小创发现后徒手攀爬到窗外成功救下该女子。

　　在活动现场，廉小创用一个个故事，娓娓道出他在“洛铁”的求学经历和进入中铁电气化局的工作经验，与同学们分享了职业生涯规划的重要性，勉励学弟学妹们持之以恒、自强不息，保持吃苦耐劳、诚实守信的优良品质，懂得以感恩之心回报学校、社会和国家。

　　“这里是你们追寻梦想、发挥潜力的舞台，也是你们迈向成功、实现人生目标的基石。”廉小创还勉励学弟学妹，要珍惜光阴、踏实学技，在这个有爱的大家庭里，摒弃浮躁，探求真知，自我塑造，全面提升，为步入工作岗位打下坚实基础。

　　“洛铁”为廉小创颁发了“优秀校友”荣誉证书。据了解，为弘扬榜样精神、传递榜样力量，该校不仅在线下线上宣讲廉小创的事迹，还在廉小创毕业的电气工程系开设了“廉小创班”。

　　“希望每一位同学都能向廉小创学习，心怀大爱，德技双修，成为能在关键时刻拯救他人的平凡英雄。”“洛铁”党委书记李林榕表示，青年一代承载着国家嘱托和时代厚望，希望大家有担当作为的闯劲、吃苦耐劳的精神、团结奋斗的品质，用匠心追逐梦想，做技能报国人才。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 张昉 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式开诊
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式...
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式开诊
        近日，北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区继急诊科、心血管内科、儿科、妇科、内科、外科门诊、康复...
  • ·吃了一年钙片 为啥骨密度值还低
  • ·调理脾胃，试试这两种方法
  • ·健康提醒：指头被塑料划破 竟然这么吓人
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛三高新校区功能设施齐全、办学特色...
  • 洛阳设置28条“规范停车示范路（街）...
  • 洛阳16个市级重大科技创新专项通过验收
  • 开学第一天 洛阳天气很给力
  • 2023年全国教书育人楷模名单公布 洛阳...
  • 洛阳市首套房贷利率下限公布
  • 深化别开生面的融——省运会“出圈”...
  • 洛阳将持续推动“放管服效”改革 力争...
  • 洛阳市第三高级中学新校区揭牌投用
  • 抢抓产业风口 助力绿色发展
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    荷叶

    隋唐园里享清凉

    雨中的兴洛湖公园

    雨后狼尾草
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605