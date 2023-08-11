国际围棋大赛，洛阳8岁女孩载誉而归

8月31日，记者从市围棋协会获悉，不久前在东京举行的首届中日青少年围棋交流大会上，代表中国参赛的洛阳8岁女孩郭千羽表现优异，夺得团体比赛第二名，赢得参赛各方的赞誉。

郭千羽在围棋课上

8月31日，记者从市围棋协会获悉，不久前在东京举行的首届中日青少年围棋交流大会上，代表中国参赛的洛阳8岁女孩郭千羽表现优异，夺得团体比赛第二名，赢得参赛各方的赞誉。

中日青少年围棋交流大会由日中友好交流城市青少年围棋交流大会执行委员会主办，中国驻日本大使馆、中国驻东京旅游办事处提供支持。来自全国多个省份的约150名青少年赴日本东京，与当地中小学生进行棋艺切磋，双方参赛总人数超过300人。

比赛分为团体赛、个人赛和围棋交流会。团体赛由中国十几支代表队迎战日本十几支代表队。郭千羽在和对手的10盘较量中取得7胜战绩，代表中国队夺得团体第二名。

郭千羽是涧西区东方二小二年级学生，4岁半开始学围棋，现为业余围棋3段，在西工区一家围棋学校师从职业棋手高峰老师。“千羽人小志气大，能吃苦、有毅力，是学围棋的好苗子！”围棋学校的校长崔黎明如此评价她。

如今，郭千羽每周要上4次围棋课，但时间安排得井然有序：在学校写完当天作业，再赶到西工区学围棋。这些年，不论刮风下雨还是生病，小千羽从未缺过一堂课，总能保质保量完成老师布置的围棋作业。

凭着对围棋的一腔热爱，郭千羽在围棋领域取得了优异的成绩。从去年至今，她两度参加全省最高规格的围棋比赛——河南省围棋锦标赛，她和队友两次获得相应年龄组的全省团体第一名，创下洛阳青少年围棋选手近10年来在该项目上的最好成绩。今年，郭千羽参加了在湖北举行的首届全国少儿围棋公开赛，在与18个省市的450余名青少年围棋爱好者的同场较量中，小千羽不急不躁，展示出过人的竞技水准，夺得儿童C组女子第四名。

“围棋能够锻炼孩子的逻辑思维能力。千羽这几年的文化课都是全班前三，这也是班主任大力支持我们的原因。”郭千羽的父亲告诉记者。

对于未来之路，小千羽已经成竹在胸：先拿到二级运动员证书，然后不断参加大赛逐步提升段位，为洛阳“百段之城”增光添彩。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）