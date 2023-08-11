“爱的扶手”让家更温暖

在洛龙区安乐街道安乐窝社区于庆森老人家里，无论是楼梯拐角、门前台阶处，还是卫生间门口及里面，随处可见不锈钢扶手。这些扶手，是他为半身不遂的老伴儿量身定做的“爱的扶手”。

于庆森搀扶老伴儿下台阶

在洛龙区安乐街道安乐窝社区于庆森老人家里，无论是楼梯拐角、门前台阶处，还是卫生间门口及里面，随处可见不锈钢扶手。这些扶手，是他为半身不遂的老伴儿量身定做的“爱的扶手”。

老伴儿突然抬不起脚，系脑梗引起

8月29日上午，记者来到于庆森老人家里时，他正搀扶着老伴儿刘智恩做康复训练，老伴儿一手扶着不锈钢扶手，另一手扶着他慢慢从台阶上下来。

于庆森今年75岁，刘智恩比他年长两岁。1969年，两人相识并结婚。

当时，于庆森在一家机械厂上班，刘智恩在商店卖布。20世纪80年代，改革开放的东风劲吹，他辞职下海经商，建起钢材市场，刘智恩也辞了职，到外地进购布匹，拿到关林市场搞批发。“她走南闯北，到广州、深圳等地进货，是很厉害的。”提及老伴儿，于庆森很佩服。

夫妻俩勤快，加上敢闯敢干，很快靠双手富足起来。后来，随着年龄增长，加上做布匹生意的多起来，生意不如当初红火，1994年，刘智恩放弃布匹的生意，到钢材市场给于庆森打下手。

2011年10月14日傍晚，于庆森记得特别清楚，老伴儿外出回家，走到家门口脚突然抬不起来了，一家人将人送至医院。后来他得知，老伴儿的症状是由脑梗引起的。