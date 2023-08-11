“中原文化大舞台”精彩演出等您来

记者昨日从市委宣传部获悉，2023年洛阳市“中原文化大舞台”9月演出安排出炉，河南交响乐团重奏专场音乐会、洛阳歌舞剧院“古今辉映牡丹情”歌舞晚会将精彩上演。

记者昨日从市委宣传部获悉，2023年洛阳市“中原文化大舞台”9月演出安排出炉，河南交响乐团重奏专场音乐会、洛阳歌舞剧院“古今辉映牡丹情”歌舞晚会将精彩上演。

重奏专场音乐会选曲丰富，包括小提琴协奏曲《四季》、弦乐重奏《放马山歌》和《紫竹调》、弦乐四重奏《骑士》、大提琴四重奏《A大调大提琴重奏》等；“古今辉映牡丹情”歌舞晚会形式多样，涵盖舞蹈、歌曲、器乐演奏等多种表演形式，《龙门金刚》《牡丹绽放》等精彩节目将为观众带来视听新体验。

按照计划，2023年“中原文化大舞台”活动以剧场演出和线上展播相结合的形式开展，强化省市联动、部门联动，真正让优秀剧目演起来、文化场地用起来、文艺工作者动起来、人民群众乐起来、核心价值观活起来。

同时，市委宣传部还将指导各县开展配套演出20余场，以整剧演出为主，兼顾名家名段、折子戏专场、音乐会、综艺演出等。剧目主要安排省、市“五个一工程”获奖剧目，省“文华奖”获奖剧目，近年新创作、新推出、深受观众喜爱的优秀作品。

重奏专场音乐会

演出时间：9月8日19时30分

演出地点：正大文化交流中心

演出单位：河南交响乐团

“古今辉映牡丹情”歌舞晚会

演出时间：9月24日19时30分

演出地点：正大文化交流中心

演出单位：洛阳歌舞剧院

演出时间：9月25日19时30分

演出地点：正大文化交流中心

演出单位：洛阳歌舞剧院

(您可通过“正大文化交流中心”微信小程序购票)

(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王林艳)