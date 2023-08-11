洛阳市公安局特警支队：站好“护学岗” 护航开学季

新学期已经开始。这几天，每到上下学高峰时段，我市各中小学门口都有特警值守护航。

新学期已经开始。这几天，每到上下学高峰时段，我市各中小学门口都有特警值守护航。 站好“护学岗” 新学期已经开始。这几天，每到上下学高峰时段，我市各中小学门口都有特警值守护航。 据悉，市公安局特警支队日前启动“护校安园”行动，织密防控网，做好全市中小学、幼儿园开学季校园安全防范工作，全力保障师生顺利返校，防止各类涉校案件、事故的发生。 “我们在中小学、幼儿园门口及其周边设置了‘护学岗’，确保校园门口‘见警察’、学生途经主要路段‘见警车’、校园周边地区‘见警灯’。”洛阳市公安局特警支队有关负责人介绍，全市巡特警系统还根据校园安全防范特点，按照“警力随着警情走、警情随着季节变”的要求，针对上下学重点时间段、校园周边涉及重点道路，合理配备执勤警力，加大巡逻防控力度，加强校园周边安全隐患排查，严厉打击各类涉校涉园违法犯罪活动，为广大师生撑起“平安伞”，努力营造平安和谐有序的校园周边环境。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 沈阳 余静怡 文/图）