洛阳将对集中用餐单位开展专项治理行动

昨日记者从全市食品安全重点工作推进会获悉，从即日起至今年年底，市市场监管局会同市教育局、市卫健委等部门，开展集中用餐单位食品安全问题专项治理行动，进一步规范全市学校(含托幼机构，下同)、医院、养老院、机关等集中用餐单位食堂经营管理，全面提升集中用餐单位食品安全水平。 昨日记者从全市食品安全重点工作推进会获悉，从即日起至今年年底，市市场监管局会同市教育局、市卫健委等部门，开展集中用餐单位食品安全问题专项治理行动，进一步规范全市学校(含托幼机构，下同)、医院、养老院、机关等集中用餐单位食堂经营管理，全面提升集中用餐单位食品安全水平。 严格落实企业(单位)主体责任。各县区市场监管部门和相关主管部门，要督促集中用餐单位及其食堂承包经营企业建立健全人员管理、进货查验等各项食品安全管理制度，学校食堂落实校长(园长)负责制和陪餐制度；依法依规设立食品安全管理机构，配备食品安全总监和食品安全员，设置率达到100%；严格执行食品安全“日管控、周排查、月调度、年总结”制度，执行率达到100%。 全面加强监管执法。加强集中用餐单位食堂分类统计、摸清底数、实施动态管理。严格食品经营许可管理，加大检查力度，着力解决餐饮环境脏乱差问题。针对晨检、食物储存、餐饮具清洗消毒等重点环节，重点检查索证索票、进货查验等制度落实情况。重点排查承包经营企业及承包经营的食堂是否取得相应经营资质，是否依法签订承包经营合同，是否落实食品安全管理制度并履行食品安全责任，是否依照法律、法规、规章、食品安全标准及合同约定进行经营。建立健全集中用餐单位食堂食品安全问题发现机制，畅通“12315”等投诉举报渠道。对检查发现集中用餐单位食堂及其承包经营企业存在违法违规行为的，一律从速从严从重处罚。 切实加强行业管理。各类集中用餐单位主管部门每年必须对集中用餐单位进行全覆盖检查，指导和督促其建立健全食品安全相关管理制度；加强对食堂及承包者或委托经营者的日常管理和监督，建立健全校外供餐单位引进和退出机制。提升智慧监管水平，学校食堂“明厨亮灶”覆盖率力争达到100%；医疗机构、养老机构(用餐人数在300人以上或者供餐人数在500人以上)等各类食堂“明厨亮灶”覆盖率达到80%。市场监管部门对未实现“明厨亮灶”的集中用餐单位食堂加大监督检查力度。 压紧压实属地包保责任。督促指导各级包保干部严格对照任务清单，开展实地包保督导，对开学季等重点时段，以及用餐人数较多、风险等级较高的食堂增加督导频次，发现问题督促食堂立行立改，并及时通报属地监管部门，实现包保覆盖率、督导完成率、问题整改率分别达到100%。 （洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 吴银波）