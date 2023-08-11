第六届全国业余围棋大赛总决赛在洛开枰

昨日，第六届全国业余围棋大赛总决赛在洛阳开枰。中国围棋协会名誉主席聂卫平宣布开赛。

昨日，第六届全国业余围棋大赛总决赛在洛阳开枰。中国围棋协会名誉主席聂卫平宣布开赛。

全国业余围棋大赛自2018年举办以来就广受关注，已在全国围棋界具有重大影响力，成为广大围棋爱好者翘首以待的精品围棋赛事。根据中国围棋协会出台的关于业余段位制的新政策，该赛事自第五届起成为国内可授予业余8段的全国最高水平业余围棋精英赛事之一。

此次总决赛共有来自北京、天津、上海、广东等31个省份的191名棋手参赛。其中，6段以上(含)棋手68人、7段棋手10人、8段棋手6人，吸引了包括白宝祥、王琛、马天放、付利等世界冠军级棋手在内的一批优秀棋手参赛。

中国围棋协会副秘书长兼普及推广部部长陈凌凯参加开幕式。

省体育局副局长田间、省政府参事肖建中、省体育总会副主席兼河南省围棋协会主席马望参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛）