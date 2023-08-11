应急通信2023豫西地区联合保障演练在洛举行

昨日，应急通信2023豫西地区联合保障演练在我市举行。 昨日，应急通信2023豫西地区联合保障演练在我市举行。 此次演练模拟了嵩县金牛有限责任公司小南沟尾矿库发生山洪灾害造成通信中断，应急抢险队伍迅速集结赶赴现场，恢复受灾地区通信网络，并向指挥部传递现场信息的全过程。其间，应急队员们通过演练灾情报送及应急响应、搭建现场通信指挥部、恢复灾害重点区域通信等项目，进一步提升抢险救灾的快速反应和综合保障能力。 此次演练由省应急管理厅主办，来自应急管理部大数据中心、洛阳市应急管理局、三门峡市应急管理局、河南联通应急通信队伍的60名应急队员参加。 应急管理部大数据中心副主任房玉东、省应急管理厅二级巡视员徐照昇参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷）