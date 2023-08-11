洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳多举措提升巡察整改质效 推动共性问题有效解决
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.02 08:27

　　近年来，我市把抓实未巡先改作为做好巡视巡察“后半篇文章”的有力抓手，全面梳理省委巡视和市委巡察发现的共性问题，精心制定问题清单、任务清单、督导清单，以“三张清单”推动共性问题有效解决，促进巡视巡察问题持续整改、未巡先改，确保未病先防、既病早治、老病不犯。

　　做准问题清单 全面盘点列病症

　　市委始终扛稳整改主体责任，十二届市委自2021年9月换届伊始，就全面系统梳理十一届市委巡察发现的共性问题，形成共性问题清单，下发全市各单位开展自查自纠、未巡先改。针对每轮巡察发现的板块和系统领域存在的共性问题，及时向主管部门发函提醒，督促开展对照整改。为持续做好巡视巡察共性问题未巡先改，我市全面盘点省委巡视、市委巡察发现的问题，梳理出“五个不到位、五个有差距、五个有欠缺”涵盖15个方面89项问题的共性问题清单，要求各县区和市直各单位，直面问题、动真碰硬，逐条逐项对照检查，从严从实认真反思，扎实开展自查自纠，切实避免同类型问题反复发生，着力以巡视巡察整改高质量促进经济社会发展高质量。

　　做实任务清单 对症下药开良方

　　巡视巡察整改效果好不好，关键看整改责任压得实不实。市委把巡视巡察整改作为党建考核重要内容。市委主要领导要求把未巡先改作为政治任务抓紧抓好。各县区和市直各单位在对照共性问题清单主动认领的基础上，聚焦“两常规＋三专项”，即市、县两级开展的常规巡察和省、市、县三级开展的重点领域专项巡视巡察发现的共性问题，举一反三，形成特色任务清单、整改责任清单，由“一把手”带头领办疑难复杂问题，切实担起整改第一责任人责任；领导班子成员严格履行“一岗双责”，牵头做好分管领域问题整改；相关部门按照责任分工抓好共性问题整改，以责任落实推动整改落地。

　　做细督导清单 以督促改除顽症

　　督导有力，整改才能有效。为推动整改和未巡先改工作取得实效，我市建立未巡先改督导检查工作机制，由市委巡察工作领导小组牵头，根据未巡先改工作进度，有针对性地制定不同阶段督导检查清单，以有效督导促问题扎实整改。督导清单突出责任落实、问题排查、整改推进、难点破解、建章立制等各个方面，通过量化分值、综合评定，推动未巡先改工作落实落细。在督导中，督导检查组向县区和市直单位“一把手”面对面提出整改要求，传导责任压力。紧盯疑难问题整改，重点关注群众关心的问题楼盘、回迁安置、非法集资、电信诈骗、安全风险隐患排查等急难愁盼问题，看措施、查进度、盯效果。针对督导检查中发现的问题，采取现场反馈、发函提醒和约谈警示等方式，严肃认真指问题、较真碰硬压责任。

　　通过“三张清单”，我市有效促进了共性问题未巡先改、边巡边改和全面整改，群众获得感幸福感安全感明显提升。新安县围绕优化营商环境，实施营商环境提升行动，实现2183个事项“最多跑一次”，243个事项“一证通办”，有效激发了市场主体活力；市国资委紧盯国企改革问题，以创建“经营业绩星、优质管理星、责任担当星、风险防控星、支部过硬星”“五星”支部为抓手，推动国有企业高质量发展；市轨道交通集团聚焦便民利民不到位问题，开通微信乘车功能，组织开展特定时段免费乘车活动，受到群众好评。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 杨伟峰 朱书彬）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式开诊
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式...
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式开诊
        近日，北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区继急诊科、心血管内科、儿科、妇科、内科、外科门诊、康复...
  • ·吃了一年钙片 为啥骨密度值还低
  • ·调理脾胃，试试这两种方法
  • ·健康提醒：指头被塑料划破 竟然这么吓人
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛三高新校区功能设施齐全、办学特色...
  • 洛阳设置28条“规范停车示范路（街）...
  • 洛阳16个市级重大科技创新专项通过验收
  • 开学第一天 洛阳天气很给力
  • 2023年全国教书育人楷模名单公布 洛阳...
  • 洛阳市首套房贷利率下限公布
  • 深化别开生面的融——省运会“出圈”...
  • 洛阳将持续推动“放管服效”改革 力争...
  • 洛阳市第三高级中学新校区揭牌投用
  • 抢抓产业风口 助力绿色发展
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    荷叶

    隋唐园里享清凉

    雨中的兴洛湖公园

    雨后狼尾草
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605