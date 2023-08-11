洛阳多举措提升巡察整改质效 推动共性问题有效解决

近年来，我市把抓实未巡先改作为做好巡视巡察“后半篇文章”的有力抓手，全面梳理省委巡视和市委巡察发现的共性问题，精心制定问题清单、任务清单、督导清单，以“三张清单”推动共性问题有效解决，促进巡视巡察问题持续整改、未巡先改，确保未病先防、既病早治、老病不犯。

近年来，我市把抓实未巡先改作为做好巡视巡察“后半篇文章”的有力抓手，全面梳理省委巡视和市委巡察发现的共性问题，精心制定问题清单、任务清单、督导清单，以“三张清单”推动共性问题有效解决，促进巡视巡察问题持续整改、未巡先改，确保未病先防、既病早治、老病不犯。

做准问题清单 全面盘点列病症

市委始终扛稳整改主体责任，十二届市委自2021年9月换届伊始，就全面系统梳理十一届市委巡察发现的共性问题，形成共性问题清单，下发全市各单位开展自查自纠、未巡先改。针对每轮巡察发现的板块和系统领域存在的共性问题，及时向主管部门发函提醒，督促开展对照整改。为持续做好巡视巡察共性问题未巡先改，我市全面盘点省委巡视、市委巡察发现的问题，梳理出“五个不到位、五个有差距、五个有欠缺”涵盖15个方面89项问题的共性问题清单，要求各县区和市直各单位，直面问题、动真碰硬，逐条逐项对照检查，从严从实认真反思，扎实开展自查自纠，切实避免同类型问题反复发生，着力以巡视巡察整改高质量促进经济社会发展高质量。

做实任务清单 对症下药开良方

巡视巡察整改效果好不好，关键看整改责任压得实不实。市委把巡视巡察整改作为党建考核重要内容。市委主要领导要求把未巡先改作为政治任务抓紧抓好。各县区和市直各单位在对照共性问题清单主动认领的基础上，聚焦“两常规＋三专项”，即市、县两级开展的常规巡察和省、市、县三级开展的重点领域专项巡视巡察发现的共性问题，举一反三，形成特色任务清单、整改责任清单，由“一把手”带头领办疑难复杂问题，切实担起整改第一责任人责任；领导班子成员严格履行“一岗双责”，牵头做好分管领域问题整改；相关部门按照责任分工抓好共性问题整改，以责任落实推动整改落地。

做细督导清单 以督促改除顽症

督导有力，整改才能有效。为推动整改和未巡先改工作取得实效，我市建立未巡先改督导检查工作机制，由市委巡察工作领导小组牵头，根据未巡先改工作进度，有针对性地制定不同阶段督导检查清单，以有效督导促问题扎实整改。督导清单突出责任落实、问题排查、整改推进、难点破解、建章立制等各个方面，通过量化分值、综合评定，推动未巡先改工作落实落细。在督导中，督导检查组向县区和市直单位“一把手”面对面提出整改要求，传导责任压力。紧盯疑难问题整改，重点关注群众关心的问题楼盘、回迁安置、非法集资、电信诈骗、安全风险隐患排查等急难愁盼问题，看措施、查进度、盯效果。针对督导检查中发现的问题，采取现场反馈、发函提醒和约谈警示等方式，严肃认真指问题、较真碰硬压责任。

通过“三张清单”，我市有效促进了共性问题未巡先改、边巡边改和全面整改，群众获得感幸福感安全感明显提升。新安县围绕优化营商环境，实施营商环境提升行动，实现2183个事项“最多跑一次”，243个事项“一证通办”，有效激发了市场主体活力；市国资委紧盯国企改革问题，以创建“经营业绩星、优质管理星、责任担当星、风险防控星、支部过硬星”“五星”支部为抓手，推动国有企业高质量发展；市轨道交通集团聚焦便民利民不到位问题，开通微信乘车功能，组织开展特定时段免费乘车活动，受到群众好评。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 杨伟峰 朱书彬）