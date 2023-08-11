洛阳家长请注意！疾控部门开学季健康提醒来了

9月，进入开学季，中小学生陆续返校。随着开学人员聚集，尤其对于寄宿制学校来说，开学季往往也是“生病季”。

9月，进入开学季，中小学生陆续返校。随着开学人员聚集，尤其对于寄宿制学校来说，开学季往往也是“生病季”。

洛阳市疾控中心传染病预防控制专家麻小龙说，按往年经验来看，开学一个月内，会出现流行性疾病逐渐增多的情况。暑假期间，学生们不在人员密集的环境，接触感染疾病的机会较少，而开学后开始集体生活，会导致呼吸道传播疾病、流感、手足口、秋季腹泻等患者增多。

●诺如病毒感染性腹泻

诺如病毒感染是感染性腹泻病的一种，主要通过摄入被诺如病毒污染的食物、水、病毒感染者粪便或呕吐物产生的气溶胶，以及间接接触被污染的物品和环境等感染，牡蛎等贝类海产品和生食的蔬果类也是引起感染的常见食品。

诺如病毒感染性腹泻以轻症为主，主要症状是呕吐和腹泻，其次为恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛，多数患者症状持续2-3天后即可康复。其中儿童以呕吐为主、成人以腹泻为主，少数病例会发展成重症甚至死亡，重症或死亡的高危人群为高龄老人和低龄儿童。

值得注意的是，诺如病毒感染性强、传播速度快，在幼儿园、中小学校等人群聚集的地方易导致聚集性发病。

健康防护措施：

1.关注饮食卫生。要勤洗手，尤其是饭前便后、加工食物前；不喝生水；不吃未烧熟煮透的食物和未经消毒的奶，牡蛎等贝类海产品应深度加工后食用；蔬果食用前应清洗干净。

2.注意规范化处理。不接触病人、病人呕吐物、排泄物及其污染物品、环境。诺如病毒肠炎患者在患病期至康复后3天内应进行隔离，轻症患者可居家或在疫情发生机构就地隔离，重症患者需送医疗机构隔离治疗。被患者呕吐物或排泄物污染的环境或物体表面，应由经过培训的人员用含氯消毒剂或其他有效消毒剂清洗消毒，并立即脱掉和清洗被污染的衣物或床单等，消毒清洗时应佩戴口罩以及橡胶或一次性手套，并在清洗后认真清洁和消毒双手。