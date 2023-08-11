洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳家长请注意！疾控部门开学季健康提醒来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.02 13:06

　　9月，进入开学季，中小学生陆续返校。随着开学人员聚集，尤其对于寄宿制学校来说，开学季往往也是“生病季”。

　　洛阳市疾控中心传染病预防控制专家麻小龙说，按往年经验来看，开学一个月内，会出现流行性疾病逐渐增多的情况。暑假期间，学生们不在人员密集的环境，接触感染疾病的机会较少，而开学后开始集体生活，会导致呼吸道传播疾病、流感、手足口、秋季腹泻等患者增多。

　　●诺如病毒感染性腹泻

　　诺如病毒感染是感染性腹泻病的一种，主要通过摄入被诺如病毒污染的食物、水、病毒感染者粪便或呕吐物产生的气溶胶，以及间接接触被污染的物品和环境等感染，牡蛎等贝类海产品和生食的蔬果类也是引起感染的常见食品。

　　诺如病毒感染性腹泻以轻症为主，主要症状是呕吐和腹泻，其次为恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛，多数患者症状持续2-3天后即可康复。其中儿童以呕吐为主、成人以腹泻为主，少数病例会发展成重症甚至死亡，重症或死亡的高危人群为高龄老人和低龄儿童。

　　值得注意的是，诺如病毒感染性强、传播速度快，在幼儿园、中小学校等人群聚集的地方易导致聚集性发病。

　　健康防护措施：

　　1.关注饮食卫生。要勤洗手，尤其是饭前便后、加工食物前；不喝生水；不吃未烧熟煮透的食物和未经消毒的奶，牡蛎等贝类海产品应深度加工后食用；蔬果食用前应清洗干净。

　　2.注意规范化处理。不接触病人、病人呕吐物、排泄物及其污染物品、环境。诺如病毒肠炎患者在患病期至康复后3天内应进行隔离，轻症患者可居家或在疫情发生机构就地隔离，重症患者需送医疗机构隔离治疗。被患者呕吐物或排泄物污染的环境或物体表面，应由经过培训的人员用含氯消毒剂或其他有效消毒剂清洗消毒，并立即脱掉和清洗被污染的衣物或床单等，消毒清洗时应佩戴口罩以及橡胶或一次性手套，并在清洗后认真清洁和消毒双手。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式开诊
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式...
    伊滨这家医院再传好消息 又有几个病区正式开诊
        近日，北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区继急诊科、心血管内科、儿科、妇科、内科、外科门诊、康复...
  • ·吃了一年钙片 为啥骨密度值还低
  • ·调理脾胃，试试这两种方法
  • ·健康提醒：指头被塑料划破 竟然这么吓人
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛三高新校区功能设施齐全、办学特色...
  • 洛阳设置28条“规范停车示范路（街）...
  • 洛阳16个市级重大科技创新专项通过验收
  • 开学第一天 洛阳天气很给力
  • 2023年全国教书育人楷模名单公布 洛阳...
  • 洛阳市首套房贷利率下限公布
  • 深化别开生面的融——省运会“出圈”...
  • 洛阳将持续推动“放管服效”改革 力争...
  • 洛阳市第三高级中学新校区揭牌投用
  • 抢抓产业风口 助力绿色发展
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    荷叶

    隋唐园里享清凉

    雨中的兴洛湖公园

    雨后狼尾草
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605