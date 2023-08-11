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全省首个税务局民营企业服务站在洛揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.02 13:34

　　1日，河南省首个税务局民营企业服务站在洛阳炎黄科技园揭牌运行。

　　该“民营企业服务站”由洛阳市税务局联合洛阳市青年企业家协会设立，是洛阳市税务局系统梳理洛阳民营企业特点，细化服务举措，积极助力民营企业转型升级、发展壮大的有益探索。该服务站启动后，将组建税费服务专业团队，搭建税企服务平台，围绕政策推送、税费服务、宣传辅导、个性需求四类核心业务，精准开展常规业务“套餐式”服务、热点业务“点单式”服务和重大业务“定制式”服务。税务部门将在服务站不定期开展“税企直连”“税企沙龙”等活动，通过“一对一”“一对多”“多对多”方式开展远程帮办，解答纳税人关注的税费热点难点问题，协调解决企业发展中遇到的问题。

　　炎黄科技园位于洛阳经济技术开发区，重点围绕新一代信息技术产业、智能制造领域进行产业布局，打造产业资源汇集、企业集聚发展、优秀项目孵化、专业人才招引的综合型服务平台，目前已吸引科技企业420家，已形成“吃、住、学、研、创、乐”六位一体的“复合型”产业社区。

　　揭牌仪式上，国家税务总局洛阳市税务局聘请了2名民营企业税务服务员、2名民营企业税务监督员，并为他们颁发聘任证书。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 沈云 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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